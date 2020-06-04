Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления № 3330/П проголосовали 245 народных избранников.

“Верховная Рада Украины постановляет доработать Программу деятельности Кабинета Министров с учетом замечаний и предложений, высказанных при ее обсуждении”, – говорится в тексте постановления.

Отправить программу на доработку рекомендовал профильный комитет ВР по вопросам экономического развития, а также ряд других комитетов (по вопросам экологической политики; по вопросам организации государственной власти; по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Выступая с трибуны Парламента, премьер-министр Денис Шмыгаль также призвал нардепов отправить поданную Кабмином программу на доработку.

“Согласен с господином председателем Верховной Рады, что важно не “когда”, а важно содержание и качество документа. Важно, чтобы программа отвечала тем вызовам, которые есть сегодня. Важно, чтобы она была профессионально написана и выполнялась, давала результат, а не оставалась мечтами на бумаге, как это раньше часто бывало. Именно поэтому мы будем просить народных депутатов отправить программу деятельности Правительства, которая вынесена на голосование, на доработку”, – подчеркнул Шмыгаль.

Он пообещал внести в Раду новую программу деятельности Кабмина, разработанную “совместно с Парламентом, всеми комитетами”.

Стоит отметить, что программа деятельности Кабинета Министров состоит из 9 страниц и не содержит конкретики или детального плана действий по каждому направлению.

Нардепы от всех фракций, выступая с трибуны Парламента, жестко критиковали этот документ. Некоторые депутаты называли эту программу “рефератом”. Они заявляли, что премьер “впервые в истории украинской государственности призвал не принять программу деятельности Правительства, а направить ее на доработку”.

Пятый президент Украины, лидер “Европейской Солидарности” отметил, что его команда “передала страну с экономическим ростом 4,5% годовых, полной казной денег”, а спустя 8 месяцев, уже при новой власти был создан “комитет спасения промышленности от самих себя”. Он добавил, что “эксперимент с новыми лицами провалился” и выступил за формирование профессионального Правительства, а также отставку нынешнего.

А нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк подчеркнул, что программу Правительства не поддержал ни один комитет ВР. Он также представил “рюкзачок для члена Правительства”, в котором были: книга по экономике, защитная маска (“единственное, что Правительство дало врачам для защиты”), мыльные пузыри (чтобы в следующий раз Кабмин, желая “замылить глаза”, “не тратил бумагу”), “программа правительства для чайников”.

В ней говорится, что, реагируя на текущие вызовы, “Правительство направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19”.

В документе указано, что приоритетами Кабмина являются:

• организация противоэпидемических мероприятий;

• пересмотр госбюджета на 2020 год для усиления социальной защиты и поддержки экономики;

• предоставление кредитной поддержки малому и среднему бизнесу, который понес потери из-за карантина;

• поддержка отечественного промпроизводителя, в том числе путем осуществления государственного заказа и государственных закупок;

• обеспечение ежегодной индексации пенсий;

• упрощение предоставления временной помощи по безработице на период действия карантина;

• создание благоприятных условий для развития и восстановления малого и среднего бизнеса;

• содействие развитию украинского фермерства;

• привлечение инвестиций в аграрный сектор, содействие экспорту продукции сельхоз производства.

• реализация земельной реформы и прочее.

В случае утверждения программы Правительство могло бы получить годовой “иммунитет” (Кабмин нельзя было бы отправить в отставку в течение года).