Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 3772 проголосовали 286 нардепов: 211 – от “Слуги народа”, 22 – от ОПЗЖ, 13 – от ВО “Батькивщина”, 17 – от группы “За майбутне”, 18 – от группы “Довира”, 5 внефракционных.

Ни одного голоса не дали нардепы от “Голоса” и “Европейской Солидарности”.

Документ был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским.

“В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: уволить Смолия Якова Васильевича с должности председателя Национального банка Украины”, – говорится в тексте документа.

Перед голосованием Яков Смолий выступил перед нардепами и заявил о политическом давлении на Национальный банк для принятия экономически необоснованных решений.

“В течение последнего года возле Национального банка проплаченные митинги, на которых выступают сидящие тут в зале народные депутаты. Месяц блокирования моего дома, месяц блокирования домов моих заместителей. Это систематическое круглогодичное давление”, – подчеркнул Смолий.

При этом Смолий заверил, что его отставка не означает, что удалось сломать независимость НБУ.

“Означает ли моя отставка, что удалось сломать независимость НБУ? Нет. Это протест, сигнал, предупреждение. Это красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы Центрального банка Украины“, – сказал глава НБУ.

Как известно, 1 июня Яков Смолий сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – политическое давление на НБУ.

“В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной возложенных на меня обязанностей и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине“, – подчеркнул Смолий.

Ранее #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания Парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.

Как известно, Смолий работает в НБУ с 2014 года. Сперва он был заместителем главы НБУ (апрель 2014 — октябрь 2016), затем первым заместителем (октябрь 2016 — май 2017).

В мае 2017 года Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с поста главы НБУ. Исполняющим обязанности председателя стал Яков Смолий. Он официально стал главой ведомства в марте 2018 года.