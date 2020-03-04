Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующий проект постановления №3158 поддержали 353 народных депутата.

Инициаторами документа являются народные депутаты от “Слуги народа”, группы “За майбутне”, от ВО “Батькивщина” и ОПЗЖ.

“В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: принять отставку Премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича”, – говорится в тексте постановления.

Перед голосованием Президент Украины Владимир Зеленский призвал рассмотреть отставку Кабмина.

“Мне не стыдно за наше Правительство, но мы бы хотели им гордиться… Сегодня на внутреннеполитическом поле этому Правительству слишком тесно, а следовательно кто-то из них должен уйти. Вчера в ВР было подано заявление Алексея Гончарука с просьбой принять его отставку. Я прошу нардепов дать оценку этому заявлению своим персональным голосованием”, – заявил Зеленский, выступая с трибуны ВР.

Перед депутатами выступил и сам Алексей Гончарук. Он отметил, что “в его Правительстве не воровали”.

“У нас не было коррупции, и мы боролись с ней с первого до последнего дня”, – заявил он.

Премьер-министр Украины увольняется с должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Верховной Рады.

Это влечет за собой отставку всего состава Кабинета Министров.