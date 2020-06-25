В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №3736 о нелегитимности проведения голосования в аннексированном Крыму за поправки к конституции Российской Федерации.

Соответствующий проект постановления указан на сайте Рады.

Так, зарегистрировано проект постановления №3736 о заявлении Верховной Рады Украины по нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины – в Автономной Республики Крым и городе Севастополе.

Сейчас текст проекта постановления отсутствует на сайте Парламента. Ее инициаторами стали народные депутаты из разных политических фракций и групп.