Соответствующий проект постановления указан на сайте Рады.
Так, зарегистрировано проект постановления №3736 о заявлении Верховной Рады Украины по нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины – в Автономной Республики Крым и городе Севастополе.
Сейчас текст проекта постановления отсутствует на сайте Парламента. Ее инициаторами стали народные депутаты из разных политических фракций и групп.
- 25 июня началось общероссийское голосование о поправках в Конституцию РФ. Оно завершится 1 июля.