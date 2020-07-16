Верховная Рада Украины накануне местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года, внесла правки в избирательное законодательство.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3485 проголосовали 308 народных депутатов: 225 – от “Слуги народа”, 31 – от ОПЗЖ, 18 – от ВО “Батькивщина”, 14 – от группы “Партия “За майбутне”, 14 – от группы “Довира”, 6 внефракционных.

Ни одного голоса не дали нардепы от “Европейской Солидарности” и “Голоса”.

Так, Рада установила границу для самовыдвижения в 10 тыс. населения (партизация): была принята поправка, которая снизила барьер пропорциональной системы до 10 тыс. избирателей (с 90 тыс.). Таким образом, пропорциональная система выборов начинается в городах от 10 тысяч населения. В сельские, поселковые и городские главы можно будет выдвигаться самовыдвиженцем.

Норма о необходимости набрать 25 % избирательной квоты для изменения места в списке осталась. Рада не поддержала поправку о снижении порога до 5 %.

Так, первым в избирательном списке соответствующей партии будет размещен кандидат, включенный в такой список под первым номером.

Кандидаты в депутаты, которые получили количество голосов избирателей, равное или превышающее 25 % размера избирательной квоты, размещаются после первого номера списка в порядке уменьшения процентов голосов избирателей (поддержавших кандидата в депутаты).

При равном проценте голосов место выше занимает кандидат, расположенный выше в территориальном избирательном списке.

Рада существенно уменьшила залоги на выборы (в 9 раз).

Также была изменена форма бюллетеня, чтобы сделать его более понятным для избирателя.

Согласно законопроекту, внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные будут проводиться дважды в год – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

В год проведения очередных местных выборов все голосования должны будут проходить только один раз – в последнее воскресенье октября.

Также документом предлагается увеличить санкции за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства и установить ответственность за подделку документов и другие нарушения.