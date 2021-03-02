Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект об ответственности за фейковые минирования. Ко второму чтению из него убрали норму о конфискации имущества.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №3911 проголосовали 286 нардепов.

Согласно пояснительной записке, целью документа “является существенное уменьшение количества заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности”.

В первой редакции законопроекта за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, было предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ко второму чтению норму о конфискации имущества из документа убрали (аргументируя это тем, что фейковые минирования не являются преступлением, совершенным “из корыстных побуждений”). Осталось наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Закон также предусматривает, что если объектами заведомо ложного сообщения о минировании стали критически важные объекты инфраструктуры, здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов госвласти или учреждения здравоохранения, учреждения образования или если оно повлекло тяжкие последствия либо совершено повторно, это будет караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет. От наказания в виде конфискации имущества опять же отказались.

Ответственность за “минирование” предусмотрена статьей 259 Уголовного кодекса. Сейчас в ней указано, что заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва любого объекта наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет; а от 4 до 8 лет заключения предусмотрено за “тяжкие последствия” или повторное сообщение.

В законопроекте уточняется, что “критически важные объекты инфраструктуры” – это предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, деятельность которых непосредственно связана с технологическими процессами и/или предоставлением услуг, имеющих большое значение для экономики и промышленности, функционирования общества и безопасности населения, вывод из строя или нарушение функционирования которых может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды, причинить имущественный вред и/или представлять угрозу для жизни и здоровья людей.