Об этом в Facebook написала народный депутат от “Голоса” Соломия Бобровская.
“Только что руководство “слуг народа” высказалось за поддержку русского языка в Украине. Пан Корниенко на согласительном совете попросил поставить этот вопрос в повестку дня Рады”, – сообщила она.
По словам Бобровской, речь идет о законопроекте 2362, который отменяет преподавание в школах Украины на русском языке уже с сентября 2020 года.
“Ущемления прав русскоязычных”, о котором говорят некоторые депутаты “Слуги народа” – это повторение методички Кремля и лозунгов, с которыми Россия начала вооруженную агрессию против нас. Субъектом законодательной инициативы является пророссийский представитель СН, который скучает за СССР, считает, что Революция Достоинства “узаконила нацизм” и имеет риторику ОПЗЖ”, – добавила народный депутат.
- Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” 16 мая прошлого года был официально обнародован в парламентском издании “Голос Украины”. Важно отметить, что в законе речь идет не о принудительной украинизации, а о том, что именно украинский язык является государственным. Закон не распространяется на язык проведения религиозных обрядов и бытовое общение. Украинский язык является обязательным для чиновников, высшего руководства страны, народных депутатов и так далее.
- В конце мая этого года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о языке необходимо менять, однако единой позиции у фракции “Слуги народа” по этому вопросу нет. 1 июня под стенами Верховной Рады активисты собрались на митинг из-за таких заявлений спикера ВР.
- Украинские писатели, дипломаты, культурные деятели, журналисты и политики обратились к народным депутатам с требованием снять с рассмотрения проекты законов, которыми вносятся изменения в законы о языке и образовании.