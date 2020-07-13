Народный депутат от фракции "Голоса" Соломия Бобровская рассказала, что "слуги народа" ввели в повестку дня Рады пересмотр отмены преподавания в школах на русском языке.

Об этом в Facebook написала народный депутат от “Голоса” Соломия Бобровская.

“Только что руководство “слуг народа” высказалось за поддержку русского языка в Украине. Пан Корниенко на согласительном совете попросил поставить этот вопрос в повестку дня Рады”, – сообщила она.

По словам Бобровской, речь идет о законопроекте 2362, который отменяет преподавание в школах Украины на русском языке уже с сентября 2020 года.

“Ущемления прав русскоязычных”, о котором говорят некоторые депутаты “Слуги народа” – это повторение методички Кремля и лозунгов, с которыми Россия начала вооруженную агрессию против нас. Субъектом законодательной инициативы является пророссийский представитель СН, который скучает за СССР, считает, что Революция Достоинства “узаконила нацизм” и имеет риторику ОПЗЖ”, – добавила народный депутат.