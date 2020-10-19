Совет предпринимателей при Кабинете министров Украины обратилась к председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с просьбой пересмотреть предлагаемое четырехкратное повышение ставки акцизного налога на тютюновмисни изделия для электрического нагрева (ТИЭН).

Об этом говорится в письме Совета предпринимателей при КМУ к председателю комитета, сообщают #Буквы.

Вместо этого Совет предпринимателей предлагает ввести постепенное повышение ставок акцизного налога на ТИЭН на 50% с 2021 до 2025 года включительно.

Эксперты Совета предпринимателей предостерегают, что четырехкратное повышение акциза на ТИЭН “может привести к росту розничных цен на ТИЭН не менее чем на 57%, что влечет сокращение на 50% объема легального рынка ТИЭН и служить весомым фактором для роста доли нелегального рынка таких товаров и приведет в дальнейшем к значительному сокращению поступлений в государственный бюджет Украины от уплаты акцизного налога на ТИЭН”.

Совет предпринимателей при КМУ призывает Гетманцева поддержать постепенное повышение ставок акцизного налога на ТИЭН при доработке законопроекта №4101 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений”, зарегистрированного ВР 15 сентября 2020 года.

Напомним, с поддержкой постепенного роста ставок акцизного налога на ТИЭН выступило Министерство экономического развития и торговли Украины.

Ассоциация городов Украины и Федерация работодателей Украины обратились к председателю комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева с призывом пересмотреть четырехкратное увеличение ставки акцизного налога на ТИЭН и предусмотреть рост акциза на ТИЭН на 50% с 2021 года.