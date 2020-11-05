Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2021 год.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Нардепы проголосовали за постановление о выводах и предложениях, которые должен учесть ко второму чтению Кабинет Министров.

За документ № 4000-П “О выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2021 год” проголосовали 275 нардепов.

Из них 209 – от “Слуги народа”, 19 – от “Батькивщины”, 16 – от группы “Партия “За майбутне”, 20 – от группы “Довира”, 11 внефракционных.

Ни одного голоса не дали фракции “Европейской Солидарности”, “Голоса”, ОПЗЖ.

В общей сложности к законопроекту нардепы внесли 2451 поправку. Из них профильный комитет рекомендовал учесть 1276.

Рада дала задание Кабмину учесть все замечания и доработать проект госбюджета ко второму чтению

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