Covid-19 Украина

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Рада одобрила господдержку «Артека» и «Молодой гвардии» на период карантина

Народные депутаты сегодня на внеочередном заседании Парламента поддержали в целом закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" касательно дополнительной государственной поддержки детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Вторник, 14 июля 2020, 16:54

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, законопроект № 3781 352 голосами “за” принят за основу и 354 голосами – в целом.

Документ обеспечивает покрытие расходов детских центров “Артек” и “Молодая гвардия” на период отмены тематических смен в 2020 году в условиях особого режима работы во время карантина, связанного с предотвращением распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2.

Так, законом вносятся изменения в закон Украины “О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров “Артек” и “Молодая гвардия”, которым:

1) предусмотрена возможность осуществления покрытия расходов детских центров “Артек” и “Молодая гвардия” на содержание объектов, оплату труда работников, обязательных налогов и платежей, коммунальных услуг, услуг связи, услуг дератизации, дезинфекции, вывоза твердых бытовых отходов, горюче-смазочных материалов за счет средств государственного бюджета Украины на 2020 год, предусмотренных в бюджетной программе 2501450 “Оздоровление и отдых детей, требующих особого внимания и поддержки, в детских оздоровительных лагерях МДЦ “Артек” и ДЦ “Молодая Гвардия”;

2) предоставляется возможность детскому центру “Молодая гвардия” реализовывать 10 % путевок без привлечения третьих лиц, как это предусмотрено и для детского центра “Артек”;

3) предусматривается государственная поддержка детских центров “Артек” и “Молодая гвардия” путем осуществления полного или частичного финансирования строительства и реконструкции их объектов инфраструктуры за счет общего фонда государственного бюджета.

  • Ранее сообщалось, что детские оздоровительные лагеря в Украине откроются не ранее 1 июля.
  • В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что летние детские лагеря в этом году могут не открыть из-за эпидемии коронавируса.
  • Также главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в этом летнем сезоне не надо открывать детские оздоровительные учреждения.
Теги: Верховна Рада, закон, Артек, карантин

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