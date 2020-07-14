Рада одобрила господдержку «Артека» и «Молодой гвардии» на период карантина

Народные депутаты сегодня на внеочередном заседании Парламента поддержали в целом закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" касательно дополнительной государственной поддержки детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, законопроект № 3781 352 голосами “за” принят за основу и 354 голосами – в целом.

Документ обеспечивает покрытие расходов детских центров “Артек” и “Молодая гвардия” на период отмены тематических смен в 2020 году в условиях особого режима работы во время карантина, связанного с предотвращением распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2.

Так, законом вносятся изменения в закон Украины “О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров “Артек” и “Молодая гвардия”, которым:

1) предусмотрена возможность осуществления покрытия расходов детских центров “Артек” и “Молодая гвардия” на содержание объектов, оплату труда работников, обязательных налогов и платежей, коммунальных услуг, услуг связи, услуг дератизации, дезинфекции, вывоза твердых бытовых отходов, горюче-смазочных материалов за счет средств государственного бюджета Украины на 2020 год, предусмотренных в бюджетной программе 2501450 “Оздоровление и отдых детей, требующих особого внимания и поддержки, в детских оздоровительных лагерях МДЦ “Артек” и ДЦ “Молодая Гвардия”;

2) предоставляется возможность детскому центру “Молодая гвардия” реализовывать 10 % путевок без привлечения третьих лиц, как это предусмотрено и для детского центра “Артек”;

3) предусматривается государственная поддержка детских центров “Артек” и “Молодая гвардия” путем осуществления полного или частичного финансирования строительства и реконструкции их объектов инфраструктуры за счет общего фонда государственного бюджета.