Про це розповідають #Букви.

“…Я ставлю на голосування пропозицію про призначення Галущенка Германа Валерійовича міністром енергетики України”, – сказав голова Парламенту Дмитро Разумков.

Кандидатуру Галущенка підтримали 305 народних депутатів, найбільше голосів – 227 – віддали “слуги народу”.

Спікер Дмитро Разумков запросив Галущенка до трибуни для складання присяги.

Фото: #Букви

Напередодні профільний комітет Верховної Ради розглянув кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики та рекомендував призначити його новим очільником Міненерго. Раніше на цю посаду претендував Юрій Вітренко.

У травні 2020 року Кабінет Міністрів призначив Германа Галущенка віцепрезидентом ДП “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”.