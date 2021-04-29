Про це розповідають #Букви.
“…Я ставлю на голосування пропозицію про призначення Галущенка Германа Валерійовича міністром енергетики України”, – сказав голова Парламенту Дмитро Разумков.
Кандидатуру Галущенка підтримали 305 народних депутатів, найбільше голосів – 227 – віддали “слуги народу”.
Спікер Дмитро Разумков запросив Галущенка до трибуни для складання присяги.
Фото: #Букви
Напередодні профільний комітет Верховної Ради розглянув кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики та рекомендував призначити його новим очільником Міненерго. Раніше на цю посаду претендував Юрій Вітренко.
У травні 2020 року Кабінет Міністрів призначив Германа Галущенка віцепрезидентом ДП “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”.
- У середу, 28 квітня, Кабінет Міністрів України призначив Юрія Бойка виконувачем обов’язків міністра енергетики.