Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (так называемый законопроект "об инвестиционных нянях").

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3760 проголосовали 252 нардепа.

Документ инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроект направлен на “создание новых рабочих мест, стимулирование экономического развития регионов и рост конкурентоспособности экономики Украины”.

Согласно документу, инвестиционным проектам со значительными инвестициями предлагается предоставить ряд льгот (речь идет, в том числе, об иностранных инвесторах).

Согласно законопроекту, инвестиционный проект со значительными инвестициями, для реализации которого может предоставляться господдержка, должен отвечать следующим требованиям:

• проект реализуется на территории Украины в сферах: перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков); добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа); обращения с отходами; транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики; образования, науки и научно-технической деятельности; здравоохранения, искусства, культуры, спорта, туризма и курортно-рекреационной сферы;

• создание от 80 новых рабочих мест со средней заработной платой работников, размер которой не менее чем на 15% превышает размер средней заработной платы в соответствующей сфере в регионе, в котором реализуется проект (за предыдущий календарный год);

• размер инвестиций в объекты инвестирования в течение срока реализации проекта превышает сумму, эквивалентную 20 млн евро (эквивалент суммы “значительных инвестиций” был снижен с 30 млн евро до 20 млн евро);

• срок реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями не превышает 5 лет.

Господдержка не может предоставляться для реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями, которые внедряются: в сфере возобновляемых источников энергии, добывающей промышленности.

Документ устанавливает, что государственная поддержка может предоставляться крупному инвестору в форме:

• освобождения от налога на прибыль на 5 лет, от уплаты НДС и пошлины при ввозе нового оборудования;

• предоставления земельного участка государственной или коммунальной собственности в пользование (аренду) для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями с уплатой арендной платы по специальным условиям;

• обеспечения за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законом, строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта объектов смежной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи, средств тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерных коммуникаций и т.п.), необходимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Общий объем господдержки инвестиционного проекта со значительными инвестициями не должен превышать 30% от планового объема инвестиций по проекту и устанавливается в специальном инвестиционном договоре.

Вводится институт специального инвестиционного договора, который будет заключен между инвестором и Правительством Украины.

Как подчеркнула в ходе обсуждения законопроекта нардеп от “Европейской Солидарности” Нина Южанина, документ устанавливает для новых предприятий “индивидуальные налоговые льготы” и ущемляет работу бизнеса, который уже существует в Украине.

Как указали в главном юридическом управлении аппарата Верховной Рады в своем заключении к законопроекту, нормы документа предоставляют преференции по неуплате налогов и сборов. Это идет в разрез с меморандумом с МВФ (Международным валютным фондом), подписанным 2 июня 2020 года.