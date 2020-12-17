Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 3760 проголосовали 252 нардепа.
Документ инициировал президент Украины Владимир Зеленский.
Законопроект направлен на “создание новых рабочих мест, стимулирование экономического развития регионов и рост конкурентоспособности экономики Украины”.
Согласно документу, инвестиционным проектам со значительными инвестициями предлагается предоставить ряд льгот (речь идет, в том числе, об иностранных инвесторах).
Согласно законопроекту, инвестиционный проект со значительными инвестициями, для реализации которого может предоставляться господдержка, должен отвечать следующим требованиям:
• проект реализуется на территории Украины в сферах: перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков); добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа); обращения с отходами; транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики; образования, науки и научно-технической деятельности; здравоохранения, искусства, культуры, спорта, туризма и курортно-рекреационной сферы;
• создание от 80 новых рабочих мест со средней заработной платой работников, размер которой не менее чем на 15% превышает размер средней заработной платы в соответствующей сфере в регионе, в котором реализуется проект (за предыдущий календарный год);
• размер инвестиций в объекты инвестирования в течение срока реализации проекта превышает сумму, эквивалентную 20 млн евро (эквивалент суммы “значительных инвестиций” был снижен с 30 млн евро до 20 млн евро);
• срок реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями не превышает 5 лет.
Господдержка не может предоставляться для реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями, которые внедряются: в сфере возобновляемых источников энергии, добывающей промышленности.
Документ устанавливает, что государственная поддержка может предоставляться крупному инвестору в форме:
• освобождения от налога на прибыль на 5 лет, от уплаты НДС и пошлины при ввозе нового оборудования;
• предоставления земельного участка государственной или коммунальной собственности в пользование (аренду) для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями с уплатой арендной платы по специальным условиям;
• обеспечения за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законом, строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта объектов смежной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи, средств тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерных коммуникаций и т.п.), необходимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.
Общий объем господдержки инвестиционного проекта со значительными инвестициями не должен превышать 30% от планового объема инвестиций по проекту и устанавливается в специальном инвестиционном договоре.
Вводится институт специального инвестиционного договора, который будет заключен между инвестором и Правительством Украины.
Как подчеркнула в ходе обсуждения законопроекта нардеп от “Европейской Солидарности” Нина Южанина, документ устанавливает для новых предприятий “индивидуальные налоговые льготы” и ущемляет работу бизнеса, который уже существует в Украине.
Как указали в главном юридическом управлении аппарата Верховной Рады в своем заключении к законопроекту, нормы документа предоставляют преференции по неуплате налогов и сборов. Это идет в разрез с меморандумом с МВФ (Международным валютным фондом), подписанным 2 июня 2020 года.
- 21 июля народные депутаты на внеочередном заседании Парламента одобрили в первом чтении проект закона “О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями” или так называемый закон об “инвестиционных нянях”.
- Ранее президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что иностранные инвесторы смогут получить пятилетние налоговые каникулы за инвестиции. Он также сообщил, что подготовлена новая программа “инвестор-няня”.