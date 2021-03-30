Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому президентський законопроєкт щодо підтримки громадян і бізнесу, котрі зазнають втрат через обмеження "червоної" зони карантину.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 5300 проголосували 307 нардепів в першому читанні та 312 – у другому.

Ініціатором документа є президент Володимир Зеленський.

Згідно із пояснювальною запискою, проєкт закону розроблено “з метою забезпечення фінансової підтримки застрахованих осіб, які постраждали внаслідок дії додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, пов’язаних із поширенням на території України” коронавірусу COVID-19.

Йдеться про обмеження для бізнесу, що запроваджуються у “червоних” зонах (згідно з нормами адаптивного карантину).

Зазначається, що ці обмеження впливають на діяльність суб’єктів господарювання і призводять “до втрати частини, а іноді і всього доходу застрахованими особами, які є працівниками таких суб’єктів господарювання”.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає виплати з державного бюджету та з місцевих бюджетів для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та найманих працівників, робота яких зупинилася під час карантину (починаючи з лютого 2021 року).

Йдеться про найманих працівників та суб’єкти господарювання, зареєстровані у регіонах, де встановлено “червоний” рівень карантину. Перелік видів діяльності, на які поширяться виплати, має розроби Кабінет Міністрів.

Для отримання виплати людина має звернутися самостійно.

Передбачено виплату одноразової допомоги у 2021 році: 1) за рахунок коштів державного бюджету у розмірі 8000 гривень; 2) за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі, визначеному рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

Допомога надаватиметься у разі перебування страхувальника (роботодавця) відповідної застрахованої особи на обліку як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Також у законопроєкті прописано, що допомога не надається у низці випадків.

Зокрема, допомога найманим працівникам не надається:

• якщо роботодавець не нараховував ЄСВ до введення карантинних заходів;

• якщо вони працюють у роботодавця, основний вид економічної діяльності якого не відноситься до переліку видів діяльності, для яких передбачена допомога;

• які працюють за сумісництвом;

• середня заробітна плата яких перевищує 30 тисяч гривень на місяць (для обчислення середньої зарплати враховуються усі три місяці останнього звітного кварталу, який передує поданню звернення).

Допомога фізособам-підприємцям, які є застрахованими особами, не надається:

• якщо вони зареєстровані менше трьох місяців;

• які за попередній рік заплатили ЄСВ менше ніж за 6 місяців;

• якщо їхній основний вид економічної діяльності не відноситься до переліку, визначеного Кабміном для отримання допомоги;

• якщо вони є найманими працівниками та фізичними особами – підприємцями одночасно;

• якщо їхня підприємницька діяльність на останній день місяця, який передує місяцю, в якому у відповідному регіоні запровадили “червону” зону, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, була припинена.

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заяву в електронній формі не пізніше 30 дня із дня запровадження на відповідній території обмежувальних заходів.

Виплата здійснюватиметься на банківський рахунок, який буде вказано в заяві.