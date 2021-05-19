Верховна Рада України підтримала сьогодні проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань "розслідування можливих протиправних дій представників державної влади".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови проголосували 252 нардепи: 214 – від “Слуги народу”, 1 – від “ОПЗЖ”, 9 – від ВО “Батьківщина”, 11 – від групи “За майбутнє”, 12 – від групи “Довіра”, 5 позафракційних.

Жодного голосу не дали фракції “Європейської Солідарності” та “Голосу”.

Йдеться про документ № 5243 “Про утворення ТСК Верховної Ради з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України”.

Його ініціатором вказаний голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.

Представляючи документ з парламентської трибуни, він заявив, що в “Слузі народу” ставили за мету “створити ширшу ТСК”, яка могла б займатися не лише питанням “вагнерівців”.

“У нас від самого початку була велика дискусія стосовно і інциденту з “вагнерівцями”, і з цими нескінченними “плівками Медведчука”… Всі ці моменти мають якісь ознаки, які можуть бути трактовані як такі, що мають ознаки державної зради. Враховуючи те, що в нас є маленькі фракції та групи, і є реальний дефіцит депутатів, які можуть одночасно знаходитися в одній ТСК, ми вирішили створити ширшу ТСК, яка може розглядати всі ці епізоди”, – повідомив Арахамія.

У пояснювальній записці до проєкту постанови прямо не згадується ситуація з “вагнерівцями”.

В ній сказано, що “у ЗМІ опубліковано аудіозаписи, які свідчать про співпрацю представників державної влади України з посадовими особами держави-агресора, зокрема щодо схем постачання електроенергії до анексованого РФ Криму, питання обміну військовополоненими на тимчасово окупованому Донбасі, отримання прибутку ціною державних інтересів, прав та свобод громадян України” (йдеться про “плівки Медведчука”, – ред.).

Також у пояснювальній записці зазначається, що метою створення ТСК “є встановлення фактів щодо можливих протиправних дій представників державної влади України, спрямованих на співпрацю з державою-агресором та іншу антиукраїнську діяльність”.

Головним завданням новоствореної ТСК є: “вивчення та розслідування фактів щодо можливого надання представниками державної влади України та іншими особами державі-агресору допомоги в протиправній діяльності проти України, а також виявлення та попередження загроз суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній економічній чи інформаційній безпеці України”.

До складу ТСК увійшли 11 народних депутатів: всі в основному від “Слуги народу” й по одному від “ОПЗЖ”, депутатських груп “За майбутнє” та “Довіра”.

Головою комісії стала депутатка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла. А заступником голови ТСК – Нестор Шуфрич (“ОПЗЖ”).

ТСК створили на один рік. Через шість місяців комісія має представити в Раді проміжний звіт.

Варто зазначити, що Верховна Рада провалила сьогодні проєкт постанови про утворення тимчасової слідчої комісії щодо “ПВК Вагнера”.

За утворення ТСК проголосували лише 97 нардепів (при 226 мінімально необхідних). При цьому депутати від пропрезидентської партії “Слуга народу” дали лише 12 голосів.

Перед цим нардепи-“слуги” отримали в чаті фракції вказівку не голосувати за вказаний проєкт постанови щодо ТСК по “вагнерівцям”. Відповідне листування вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

“Провалюємо ТСК щодо “вагнерівців” Пороха (Петра Порошенка, – ред.) і голосуємо нашу. Це важливо, там всього 150 голосів потрібно. Важливо не промахнутися”, – йшлося в повідомленні в чаті “слуг”.

Що відомо про історію з “плівками Медведчука”?

Як повідомлялося, раніше видання Цензор.НЕТ оприлюднило аудіозапис розмови двох осіб з голосами, схожими на голоси голови політради “ОПЗЖ” Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють широке коло питань: постачання електроенергії до Криму, обмін полоненими на Донбасі тощо. Розмова нібито датована 2014 роком. Під час запису Медведчук неодноразово згадує п’ятого президента України Петра Порошенка.

У партії “Європейська Солідарність” заявили, що до витоку “плівок Медведчука-Суркова” причетний заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов. У політсилі наголосили, що “комунікації між Порошенком та Медведчуком ніколи не були таємницею і протягом кількох років стосувалися головним чином звільнення українських заручників з російського полону.

“Тому виглядають вкрай дивними потуги роздути сенсацію із загальновідомої інформації, в яких бере участь таке широке коло осіб, — від ботів і придворних блогерів до деяких міністрів, які дають інтерв’ю заради того, щоб зробити приємне для вуха головного телеглядача країни”, – йшлося в заяві.

У “ЄС” також вимагали припинити брудну інформаційну кампанію проти п’ятого президента України.

Сам Петро Порошенко розповів про вимушену співпрацю з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом президента РФ Віктором Медведчуком у 2014-2018 роках. Він наголосив, що це довелося робити заради звільнення з полону українців.

У вівторок, 9 березня, Служба безпеки України (СБУ) провела допит Віктора Медведчука з приводу “плівок”.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.