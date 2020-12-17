Верховная Рада Украины поддержала назначение главы Госгеокадастра Романа Лещенко на должность министра аграрной политики и продовольствия.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления проголосовали 242 нардепа.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представляя кандидатуру Лещенко, заявил о “необходимости восстановления работы профильного министерства”.

“Нам нужна эффективная политика в сфере АПК, а также защита интересов украинских производителей. Первый шаг – это назначение профильного министра”, – отметил он.

Сам Роман Лещенко во время выступления в ВР заявил о необходимости выяснить, “куда делись 5 млн га земли” из госсобственности и “навести порядок в земельных правоотношениях”. В октябре он сообщал, что по итогам аудита стало известно, что более 5 млн га земли бесплатно приватизировали.

Что известно о Романе Лещенко

Роман Лещенко родился в 1988 году в селе Пенижково Черкасской области.

Он окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права.

С 2013 года Лещенко преподает в Киевском национальном университете им. Шевченко (в должности ассистента, доцента кафедры финансового права юридического факультета).

Он был депутатом Жашковского районного совета.

1 октября 2019 года Лещенко был назначен уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

А 10 июня 2020 года он стал председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра).

Лещенко женат, имеет двух сыновей.

Декларация

Согласно декларации за 2019 год, Роман Лещенко является владельцем ряда аграрных компаний, производящих сельскохозяйственную продукцию (“Прогресс”, “Прогресс-Молоко”, “Иллюмин”).

Он имеет в собственности автомобиль Toyota Land Cruiser 2013 выпуска, а также пользуется автомобилем Renault Duster 2019 выпуска.

На жену Лещенко зарегистрирована квартира в Киеве площадью 113,6 кв. м.

За год новый министр получил 147 тыс. 820 грн зарплаты по основному месту работы, а также 49 тыс. 273 грн (по совместительству).