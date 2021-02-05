Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о переходе с бумажного на электронный вариант трудовых книжек.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3623 проголосовали 265 нардепов.

Документом предлагается постепенно отказаться от бумажных трудовых книжек в Украине. Вместо этого будет введен учет трудовой деятельности работника в электронной форме (в реестре застрахованных лиц Гос реестра общеобязательного государственного социального страхования).

Законом урегулирован механизм накопления, обработки и использования этой информации (в частности, для подтверждения имеющегося стажа работы и назначения пенсий).

Согласно законопроекту:

1. Устанавливается пятилетний переходный период при введении электронной трудовой книжки. Это необходимо для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника.

В течение этого периода будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма.

2. Внесение сведений о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т. д.) осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи.

3. После внесения сведений о трудовой деятельности работника в реестр работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под подпись.

4. Предусмотрена возможность автоматического назначения пенсии (без личного обращения лица) с сохранением за человеком права отсрочки выхода на пенсию. При этом, если лицо перенесло назначение пенсии и продолжило работать, размер его пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%.