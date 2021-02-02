Верховная Рада Украины поддержала проект постановления о введении санкций против Республики Никарагуа.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“За” проект постановления №4689 проголосовали 322 нардепа.

Этот документ внес в Парламент президент Владимир Зеленский.

Депутаты утвердили решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года “О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа”.

Введение санкций против Никарагуа обусловлено назначением “почетного консула” этой страны в незаконно оккупированном Россией Крыму.

Консулом стал Олег Белавенцев, которого в 2019 году Святошинский районный суд Киева приговорил к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность Украины. Он был одним из активных участников аннексии Крыма.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, выступая в Раде перед принятием санкций, рассказал, что Министерство иностранных дел Украины неоднократно обращалось к Никарагуа с требованием отменить решение открывать консульство, но в указанной стране игнорировали обращения.

Согласно сообщению на сайте СНБО, санкции введены сроком на пять лет. Какие именно санкции введены, не указано.