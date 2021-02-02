Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“За” проект постановления №4689 проголосовали 322 нардепа.
Этот документ внес в Парламент президент Владимир Зеленский.
Депутаты утвердили решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года “О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа”.
Введение санкций против Никарагуа обусловлено назначением “почетного консула” этой страны в незаконно оккупированном Россией Крыму.
Консулом стал Олег Белавенцев, которого в 2019 году Святошинский районный суд Киева приговорил к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность Украины. Он был одним из активных участников аннексии Крыма.
Секретарь СНБО Алексей Данилов, выступая в Раде перед принятием санкций, рассказал, что Министерство иностранных дел Украины неоднократно обращалось к Никарагуа с требованием отменить решение открывать консульство, но в указанной стране игнорировали обращения.
Согласно сообщению на сайте СНБО, санкции введены сроком на пять лет. Какие именно санкции введены, не указано.
- Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина может ввести санкции против Никарагуа.