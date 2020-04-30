Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона № 2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующее решение проголосовали 258 нардепов.

В частности, целью законопроекта является погашение дебиторской и кредиторской задолженности ГП “Энергорынок”.

Документ содержит нормы, регулирующие отношения, связанные с погашением задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии Украины.

Участниками процедуры погашения задолженности являются члены оптового рынка электрической энергии (субъекты хозяйствования, которые до даты начала действия рынка электрической энергии, были стороной по Договору между членами Оптового рынка электрической энергии Украины от 15.11.1996, и осуществляли хозяйственную деятельность, связанную с диспетчерским управлением объединенной энергетической системой Украины; производством электрической энергии; передачей электрической энергии; поставкой электрической энергии; распределением электрической энергии; оптовыми поставками электрической энергии и т.д.), их кредиторы и дебиторы и другие субъекты хозяйствования, которые определены законопроектом.

Документом, в частности, предлагается ввести следующие механизмы погашением задолженности:

проведение взаиморасчетов;

погашение (списание) задолженности;

отступлению права требования или замены стороны в обязательстве;

установления целевой надбавки к тарифу на распределение электрической энергии местными (локальными) электросетями операторам системы распределения.