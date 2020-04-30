Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За соответствующее решение проголосовали 258 нардепов.
В частности, целью законопроекта является погашение дебиторской и кредиторской задолженности ГП “Энергорынок”.
Документ содержит нормы, регулирующие отношения, связанные с погашением задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии Украины.
Участниками процедуры погашения задолженности являются члены оптового рынка электрической энергии (субъекты хозяйствования, которые до даты начала действия рынка электрической энергии, были стороной по Договору между членами Оптового рынка электрической энергии Украины от 15.11.1996, и осуществляли хозяйственную деятельность, связанную с диспетчерским управлением объединенной энергетической системой Украины; производством электрической энергии; передачей электрической энергии; поставкой электрической энергии; распределением электрической энергии; оптовыми поставками электрической энергии и т.д.), их кредиторы и дебиторы и другие субъекты хозяйствования, которые определены законопроектом.
Документом, в частности, предлагается ввести следующие механизмы погашением задолженности:
- проведение взаиморасчетов;
- погашение (списание) задолженности;
- отступлению права требования или замены стороны в обязательстве;
- установления целевой надбавки к тарифу на распределение электрической энергии местными (локальными) электросетями операторам системы распределения.
- Ранее сообщалось, что 1 октября 2019 года Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России. Первую закупку электроэнергии из РФ осуществило ООО “Юнайтед Энерджи”. Эта компания в 2019 году заключила несколько контрактов на поставку газа АО “Днипроазот”, которая входит в группу “Приват” Игоря Коломойского.
- По словам нардепа от фракции “Европейская солидарность” Иванны Климпуш-Цинцадзе, нардеп от “Слуги народа” и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус пролоббировал поправки в законопроект о ядерной безопасности, которые позволили компании украинского олигарха Игоря Коломойского осуществить закупку дешевой электроэнергии из России.