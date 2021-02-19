Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №3364-1-д проголосовали 274 народных депутата.

Документ является евроинтеграционным. Согласно пояснительной записке, его целью является “осуществление сертификации оператора системы передачи электрической энергии в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС”.

Как пояснил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, инициатор законопроекта Андрей Герус, документ “позволяет сертифицировать НЭК “Укрэнерго”, как оператора системы передачи европейского образца”.

Соответствующие изменения будут внесены в закон Украины “О рынке электроэнергии”.

“Это еще один шаг, который приближает Украину к интеграции объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины в сеть континентальной Европы ENTSO-E”, – отметил Герус.

Как подчеркнула, выступая в ВР, нардеп от “Европейской Солидарности”, глава комитета ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, указанный евроинтеграционный законопроект действительно позволит присоединиться к Европейской энергетической системе и прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

“После того, как евроинтеграционный законопроект “вычистили” и доработали, он действительно необходим для того, чтобы Украина наконец осуществила шаг, которым сможет присоединиться к Европейской энергетической системе. А это означает повышенную безопасность, нашу национальную энергетическую безопасность для Украины. Это означает потенциальное снижение цен для наших потребителей и для нашей промышленности. Это означает наконец закрытие этого позорного импорта из РФ и из Беларуси, которым мы даем возможность влиять на нашу политику, на нашу безопасность и на нашу жизнь стране-агрессору”, – отметила нардеп.