Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3196-д проголосовали 285 народных депутатов.

Законопроект направлен “на повышение институциональной способности Службы безопасности Украины по обеспечению государственной безопасности и приведение законодательства, регулирующего ее деятельность, в соответствие с современными вызовами и угрозами”.

Законопроект должен заменить законы “О Службе безопасности Украины” и “Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины”, которыми сейчас регулируется деятельность СБУ.

Проект закона дает возможность освободить СБУ от несвойственных для нее функций. Так, среди прочего, ликвидируются спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Таким образом, Служба безопасности не будет заниматься несвойственными ей расследованиями экономических и коррупционных преступлений.

Основными направлениями СБУ будут контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, защита национальной государственности, кибербезопасность и охрана государственной тайны.

Предлагается разграничить контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности СБУ.

Планируется существенно усилить направление контрразведывательной защиты ветвей власти.

Также особое внимание в законопроекте уделено: контрразведывательной защите экономики; недопущению контроля над критической инфраструктурой Украины со стороны компаний, аффилированных к стране-агрессору; предупреждению подрывной деятельности иностранных спецслужб в украинском информационном пространстве.

Существенно ограничивается правоохранительная функция СБУ путем постепенной, до 2024 года, передачи функции досудебного расследования в Государственное бюро расследований.

Документом предусмотрена частичная демилитаризация Службы безопасности с переходом на специальные звания.