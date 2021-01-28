Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 3196-д проголосовали 285 народных депутатов.
Законопроект направлен “на повышение институциональной способности Службы безопасности Украины по обеспечению государственной безопасности и приведение законодательства, регулирующего ее деятельность, в соответствие с современными вызовами и угрозами”.
Законопроект должен заменить законы “О Службе безопасности Украины” и “Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины”, которыми сейчас регулируется деятельность СБУ.
Проект закона дает возможность освободить СБУ от несвойственных для нее функций. Так, среди прочего, ликвидируются спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Таким образом, Служба безопасности не будет заниматься несвойственными ей расследованиями экономических и коррупционных преступлений.
Основными направлениями СБУ будут контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, защита национальной государственности, кибербезопасность и охрана государственной тайны.
Предлагается разграничить контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности СБУ.
Планируется существенно усилить направление контрразведывательной защиты ветвей власти.
Также особое внимание в законопроекте уделено: контрразведывательной защите экономики; недопущению контроля над критической инфраструктурой Украины со стороны компаний, аффилированных к стране-агрессору; предупреждению подрывной деятельности иностранных спецслужб в украинском информационном пространстве.
Существенно ограничивается правоохранительная функция СБУ путем постепенной, до 2024 года, передачи функции досудебного расследования в Государственное бюро расследований.
Документом предусмотрена частичная демилитаризация Службы безопасности с переходом на специальные звания.
- Сегодня Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности Украины. Оно будет создано вместо налоговой милиции.