Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3196-д проголосовали 285 народных депутатов.

Законопроект направлен “на повышение институциональной способности Службы безопасности Украины по обеспечению государственной безопасности и приведение законодательства, регулирующего ее деятельность, в соответствие с современными вызовами и угрозами”.

Законопроект должен заменить законы “О Службе безопасности Украины” и “Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины”, которыми сейчас регулируется деятельность СБУ.

Проект закона дает возможность освободить СБУ от несвойственных для нее функций. Так, среди прочего, ликвидируются спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Таким образом, Служба безопасности не будет заниматься несвойственными ей расследованиями экономических и коррупционных преступлений.

Основными направлениями СБУ будут контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, защита национальной государственности, кибербезопасность и охрана государственной тайны.

Верховна Рада 28 січня

Предлагается разграничить контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности СБУ.

Планируется существенно усилить направление контрразведывательной защиты ветвей власти.

Также особое внимание в законопроекте уделено: контрразведывательной защите экономики; недопущению контроля над критической инфраструктурой Украины со стороны компаний, аффилированных к стране-агрессору; предупреждению подрывной деятельности иностранных спецслужб в украинском информационном пространстве.

Существенно ограничивается правоохранительная функция СБУ путем постепенной, до 2024 года, передачи функции досудебного расследования в Государственное бюро расследований.

Документом предусмотрена частичная демилитаризация Службы безопасности с переходом на специальные звания.

Верховна Рада 28 січня

Верховна Рада 28 січня

Верховна Рада 28 січня

Верховна Рада 28 січня

Верховна Рада 28 січня

Верховна Рада 28 січня

Верховна Рада 28 січня

Верховна Рада 28 січня

Фото: #Буквы

  • Сегодня Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности Украины. Оно будет создано вместо налоговой милиции.