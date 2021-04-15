Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 4416-1 проголосували 260 народних депутатів.
Законопроектом пропонується визначити об’єкти, що можуть міститися в складі індустріального парку.
Також передбачені:
- компенсація керуючим компаніям та ініціаторам створення індустріальних парків – суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж;
- компенсація учасникам індустріальних парків частини відсоткових платежів за кредитами залежно від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від їх господарської діяльності;
- часткова компенсація інвестицій учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку тощо.
Фото: #Букви
Очікується, що закон сприятиме перетворенню вітчизняних індустріальних парків на каталізатор промислового розвитку та залучення прямих інвестицій в українську економіку.
Індустральні парки – це облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники ІП можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, науково-дослідну діяльність та діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.