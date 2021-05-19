Верховна Рада України ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №5068 проголосували 245 народних обранців: 205 – від “Слуги народу”, 17 – від “Голосу”, 1 – від групи “За майбутнє”, 16 – від групи “Довіра”, 6 позафракційних.

Документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським та визначений ним як невідкладний.

Метою документа є: “удосконалення порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя для практичної реалізації принципу верховенства права; забезпечення відповідності кандидатів на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності; підвищення інституційної спроможності ВРП; підвищення рівня суспільної довіри до органів суддівського врядування зокрема та судової влади загалом”.

Фактично законопроєкт – про продовження та завершення реформи ВРП (найвищого органу суддівського врядування в Україні). Як відомо, Вища рада правосуддя розбирається із призначенням та звільненням суддів з посад, розглядає скарги, може на певний час відсторонити суддю від роботи тощо.

Підтриманий сьогодні законопроєкт передбачає:

• створення Етичної ради, яка складатиметься з 6 членів: три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України; три особи, визначені міжнародними організаціями (з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції та/або у сфері судової реформи упродовж щонайменше останніх 3 років);

• повноваження Етичної ради – здійснення перевірки кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя і надання рекомендацій щодо них (має бути встановлена відповідність кандидата критеріям професійної етики та доброчесності);

• запровадження конкурсних засад відбору кандидатів на посади членів ВРП;

• створення Служби дисциплінарних інспекторів у структурі ВРП (дисциплінарний інспектор ВРП проводитиме попередню перевірку дисциплінарної скарги щодо суддів; аналізуватиме матеріали дисциплінарних справ; готуватиме проєкти ухвал і рішень дисциплінарної палати та ВРП у межах дисциплінарного провадження щодо судді тощо).

Чинні члени ВРП також проходитимуть перевірки на відповідність принципам доброчесності.

Варто зазначити, що Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) раніше опублікувала Терміновий висновок щодо проєкту закону №5068.

Там привітали мету законопроєкту, оскільки, на переконання Венеціанської комісії, без реформування ВРП судова реформа в Україні буде приречена на провал.

Водночас експерти комісії назвали законопроєкт частковим заходом, який не передбачає цілісної реформи, і надали низку рекомендацій.