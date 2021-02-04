Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, который касается "упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей" коррупции.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ № 3450 после длительного обсуждения проголосовали 253 нардепа.

Стоит отметить, что при рассмотрении проекта закона нардепов от “Слуги народа” предупреждали в чате об угрозе ветирования документа, если он будет “разбалансирован”.

В связи с этим “слуг” в чате призвали “провалить правки”.

О чем законопроект?

Законопроект предусматривает запуск Единого портала сообщений для обличителей коррупции.

“Проектом Закона предлагается внести изменения в закон “О предотвращении коррупции”, которые создадут правовую основу для осуществления сообщений обличителей через Единый портал сообщений, что будет способствовать надлежащему и качественному упорядочению процедуры рассмотрения сообщений о коррупции”, – отмечается в пояснительной записке к документу.

Решение о начале работы Единого портала сообщений обличителей будет принимать Национальное агентство по предупреждению коррупции.

До начала работы такого портала сообщения принимаются через каналы и рассматриваются в порядке, которые действовали до принятия этого закона.

Законопроект также вносит ряд изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства, которые будут гарантировать реализацию права обличителей на защиту в судах со стороны адвокатов системы бесплатной правовой помощи (то есть гарантируется бесплатная правовая помощь).

Согласно законопроекту, размер вознаграждения обличителей коррупции составит 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или от размера причиненного государству убытка от преступления (после вынесение обвинительного приговора судом и возмещения в доход государства – в порядке конфискации, спецконфискации – денег, ценностей и другого имущества).

Размер вознаграждения не может превышать 3 тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

Сообщение от обличителей подлежит рассмотрению, если приведенная в нем информация содержит данные, подтверждающие коррупционное преступление. Обличитель должен объяснить, откуда ему стали точно известны данные о совершении коррупционного правонарушения.

Сообщить о факте коррупции можно и анонимно.