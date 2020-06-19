Верховная Рада сегодня на заседании поддержала закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ проголосовали 285 народных депутатов.

Законом предусмотрено комплексное урегулирование вопросов:

функционирования рынков деривативных (производных) финансовых инструментов;

функционирования рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры;

обеспечения защиты прав владельцев облигаций, в частности, путем предвидения института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций, в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Документ определяет правовые основы функционирования рынков капитала и организованных товарных рынков в Украине, осуществления профессиональной деятельности на указанных рынках, регулирует отношения, возникающие при эмиссии и обращении ценных бумаг, заключении и выполнении деривативных контрактов и сделок с ними.

Согласно закону также планируется создать модель Многосторонней торговой системы (MTF) – рынок для малого и среднего бизнеса, и ввести гибкий рынок облигаций и контрактов деривативов – Организованную торговую систему (OTF).