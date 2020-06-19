Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За документ проголосовали 285 народных депутатов.
Законом предусмотрено комплексное урегулирование вопросов:
- функционирования рынков деривативных (производных) финансовых инструментов;
- функционирования рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры;
- обеспечения защиты прав владельцев облигаций, в частности, путем предвидения института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций, в соответствии с лучшими мировыми практиками.
Документ определяет правовые основы функционирования рынков капитала и организованных товарных рынков в Украине, осуществления профессиональной деятельности на указанных рынках, регулирует отношения, возникающие при эмиссии и обращении ценных бумаг, заключении и выполнении деривативных контрактов и сделок с ними.
Согласно закону также планируется создать модель Многосторонней торговой системы (MTF) – рынок для малого и среднего бизнеса, и ввести гибкий рынок облигаций и контрактов деривативов – Организованную торговую систему (OTF).
- Ранее народные депутаты Украины создали Временную специальную комиссию Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов.