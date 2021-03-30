Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий усиление ответственности за уклонение от военной службы, а также введение нового вида службы.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3553 проголосовали 256 нардепов.

Документ был инициирован президентом Владимиром Зеленским.

Законопроектом предлагается внести в Кодекс законов о труде Украины, Жилищный кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, а также 35 законов ряд изменений.

Изменения в пояснительной записке к документу аргументированы необходимостью “усовершенствования организационно-правовых основ комплектования Вооруженных сил Украины” и других законных военных формирований “высокопрофессиональным личным составом – как в мирное время, так и в особый период”. Подчеркивается необходимость “привести систему воинского учета и деятельности местных органов военного управления в соответствии со стандартами НАТО”.

Ужесточение наказания за уклонение от мобилизации

Согласно изменениям в законодательство, нормы о наказании распространяются не только на призывников и военнообязанных, но и на резервистов.

В Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается внести изменения, которые в разы повышают суммы штрафов для призывников, военнообязанных и резервистов:

• за нарушение правил воинского учета – штраф от 30 до 50 (было 5-7) необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 510 до 850 грн;

• за повторное нарушение правил воинского учета в течение года или нарушение таких правил в особый период – штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (было 10-15), то есть от 850 до 1700 грн;

• за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации – штрафы от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов (1700 – 3400 грн) для граждан (было от 10 до 30 минимумов); и от 200 до 300 минимумов для должностных лиц, или 3400 – 5100 грн (было от 30 до 100 минимумов);

• за повторное нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации или нарушение таких правил в особый период – от 200 до 300 минимумов для граждан (3400 – 5100 грн) и от 300 до 500 минимумов для должностных лиц (5100 – 8500 грн);

• за умышленное повреждение или небрежное хранение призывниками, военнообязанными и резервистами военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, временных удостоверений военнообязанных), повлекшее их утрату – штраф от 30 до 50 минимумов, то есть от 510 до 850 грн (было от 1 до 3 минимумов), а за повторное такое нарушение в течение года или проблемы с документами в особый период – от 50 до 100 минимумов, или от 850 до 1700 грн.

Дела об указанных административных правонарушениях и наложении штрафов будут рассматривать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (кроме нарушений, совершенных военнообязанными или резервистами, которые находятся в запасе Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки).

В Уголовный кодекс предлагается внести изменения, согласно которым:

• Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период – будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет (сейчас за уклонение от призыва по мобилизации предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 5 лет).

• Уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки Украины, – будет наказываться штрафом от 300 до 500 минимумов (5100 – 8500 грн ) или исправительными работами на срок до 1 года (действующим законодательством предусмотрен штраф до 50 минимумов, исправительные работы до 2 лет или арест до 6 месяцев).

• За уклонение военнообязанного, резервиста от учебных (специальных) сборов предусмотрен штраф от 500 до 700 минимумов (8500 – 11 900 грн) или исправительные работы на срок до 2 лет (до сих пор был штраф до 70 минимумов или арест на срок до 6 месяцев).

О чем еще закон?

Среди других ключевых положений законопроекта можно выделить следующие:

1. Предусмотрено реформирование местных органов военного управления. Так, на базе районных, городских военных комиссариатов, военных комиссариатов АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя будут созданы территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

2. Предусмотрено введение в Украине воинского учета резервистов. Персональные и служебные данные будут вносить в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Учет будут осуществлять районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

3. Предусмотрено внедрение нового вида военной службы – по призыву среди резервистов в особый период. Решение о таком призыве будет принимать президент “для оперативного доукомплектования ВСУ и других военных формирований в особый период” (“особый период” действует в Украине с начала войны на Донбассе). На период службы за резервистами обязаны сохранить рабочее место.

Как ранее пояснял журналистам руководитель комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (“Слуга народа”), законопроект позволит в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. “Этот инструмент позволит очень оперативно в течение суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства, привлечь уже имеющийся резерв”, – отметил нардеп. По его словам, в этот резерв войдут граждане, “которые уже отслужили, имеют боевой опыт”.

4. Военнослужащие, призванные на военную службу по мобилизации, на особый период, по призыву лиц из числа резервистов в особый период имеют преимущественное право на заключение контракта на прохождение военной службы после окончания особого периода.