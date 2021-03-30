Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3553 проголосовали 256 нардепов.

Документ был инициирован президентом Владимиром Зеленским.

Законопроектом предлагается внести в Кодекс законов о труде Украины, Жилищный кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, а также 35 законов ряд изменений.

Изменения в пояснительной записке к документу аргументированы необходимостью “усовершенствования организационно-правовых основ комплектования Вооруженных сил Украины” и других законных военных формирований “высокопрофессиональным личным составом – как в мирное время, так и в особый период”. Подчеркивается необходимость “привести систему воинского учета и деятельности местных органов военного управления в соответствии со стандартами НАТО”.

Верховна Рада 30 березня

Ужесточение наказания за уклонение от мобилизации

Согласно изменениям в законодательство, нормы о наказании распространяются не только на призывников и военнообязанных, но и на резервистов.

В Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается внести изменения, которые в разы повышают суммы штрафов для призывников, военнообязанных и резервистов:

• за нарушение правил воинского учета – штраф от 30 до 50 (было 5-7) необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 510 до 850 грн;

• за повторное нарушение правил воинского учета в течение года или нарушение таких правил в особый период – штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (было 10-15), то есть от 850 до 1700 грн;

• за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации – штрафы от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов (1700 – 3400 грн) для граждан (было от 10 до 30 минимумов); и от 200 до 300 минимумов для должностных лиц, или 3400 – 5100 грн (было от 30 до 100 минимумов);

• за повторное нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации или нарушение таких правил в особый период – от 200 до 300 минимумов для граждан (3400 – 5100 грн) и от 300 до 500 минимумов для должностных лиц (5100 – 8500 грн);

• за умышленное повреждение или небрежное хранение призывниками, военнообязанными и резервистами военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, временных удостоверений военнообязанных), повлекшее их утрату – штраф от 30 до 50 минимумов, то есть от 510 до 850 грн (было от 1 до 3 минимумов), а за повторное такое нарушение в течение года или проблемы с документами в особый период – от 50 до 100 минимумов, или от 850 до 1700 грн.

Дела об указанных административных правонарушениях и наложении штрафов будут рассматривать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (кроме нарушений, совершенных военнообязанными или резервистами, которые находятся в запасе Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки).

В Уголовный кодекс предлагается внести изменения, согласно которым:

Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период – будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет (сейчас за уклонение от призыва по мобилизации предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 5 лет).

Уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки Украины, – будет наказываться штрафом от 300 до 500 минимумов (5100 – 8500 грн ) или исправительными работами на срок до 1 года (действующим законодательством предусмотрен штраф до 50 минимумов, исправительные работы до 2 лет или арест до 6 месяцев).

• За уклонение военнообязанного, резервиста от учебных (специальных) сборов предусмотрен штраф от 500 до 700 минимумов (8500 – 11 900 грн) или исправительные работы на срок до 2 лет (до сих пор был штраф до 70 минимумов или арест на срок до 6 месяцев).

Верховна Рада 30 березня

О чем еще закон?

Среди других ключевых положений законопроекта можно выделить следующие:

1. Предусмотрено реформирование местных органов военного управления. Так, на базе районных, городских военных комиссариатов, военных комиссариатов АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя будут созданы территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

2. Предусмотрено введение в Украине воинского учета резервистов. Персональные и служебные данные будут вносить в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Учет будут осуществлять районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

3. Предусмотрено внедрение нового вида военной службы – по призыву среди резервистов в особый период. Решение о таком призыве будет принимать президент “для оперативного доукомплектования ВСУ и других военных формирований в особый период” (“особый период” действует в Украине с начала войны на Донбассе). На период службы за резервистами обязаны сохранить рабочее место.

Как ранее пояснял журналистам руководитель комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (“Слуга народа”), законопроект позволит в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. “Этот инструмент позволит очень оперативно в течение суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства, привлечь уже имеющийся резерв”, – отметил нардеп.

По его словам, в этот резерв войдут граждане, “которые уже отслужили, имеют боевой опыт”.

4. Военнослужащие, призванные на военную службу по мобилизации, на особый период, по призыву лиц из числа резервистов в особый период имеют преимущественное право на заключение контракта на прохождение военной службы после окончания особого периода.

Верховна Рада 30 березня

Верховна Рада 30 березня

Верховна Рада 30 березня

Верховна Рада 30 березня

Фото: #Буквы

  • Ранее самого Владимира Зеленского обвиняли в уклонении от прохождения воинской службы. В частности, во время президентской кампании 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Зеленский в 2014 году проигнорировал 4 повестки от военкомата.
  • В Министерстве обороны Украины также сообщали, что Владимир Зеленский несколько раз не являлся в военкомат по повесткам в 2014 – 2015 годах.