Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении и в целом законопроект о бесплатном питании в школах для детей погибших военнослужащих.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ №4130 в первом чтении проголосовал 321 нардеп, а во втором – 324 депутата.

Согласно действующему законодательству, бесплатным питанием в учреждениях образования обеспечивают детей-сирот, детей без родительской опеки и детей из малообеспеченных семей.

Однако такая льгота не распространяется на детей, у которых один из родителей погиб (пропал без вести), защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

“Решение об обеспечении бесплатным питанием детей защитников Украины может быть принято только на усмотрение органов местного самоуправления… Это приводит к неравенству социальной защиты таких детей. На практике одни органы местного самоуправления принимают соответствующие решения, другие – игнорируют проблему”, – отмечается в записке.

Принятый законопроект закрепляет общеобязательную норму для органов государственной власти и местного самоуправления.

Документ предусматривает обеспечение бесплатным питанием детей, родители которых погибли (пропали без вести), умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Для обеспечения 2709 детей (данные Министерства по делам ветеранов) питанием необходимо 10 млн 467 тыс. 576 грн.

Закон вступит в силу 1 января 2021 года.