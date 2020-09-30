Верховная Рада Украины поддержала сегодня во втором чтении и в целом законопроект о безопасности и качестве донорской крови, компонентов крови.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3648 проголосовал 251 народный депутат.

“Проект закона разработан с целью пересмотра правового регулирования в сфере безопасности и качества донорской крови и компонентов крови в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации (с Евросоюзом, – ред.) и Стратегии развития системы крови, что позволит реформировать систему крови Украины с учетом лучших европейских стандартов и практик”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Так, документ определяет правовые и организационные основы государственной политики по организации заготовки, тестирования, переработки, хранения, распределения, транспортировки и реализации донорской крови и компонентов крови, функционированию системы крови.

Среди ключевых положений документа можно выделить следующие:

1. Появится Единый национальный реестр доноров крови в рамках системы eHealth. Он позволит узнавать о количестве потенциальных доноров по всей стране, об их временных или постоянных противопоказаниях, а также мониторить безопасность процесса на каждом этапе (от забора до переливания).

2. Донорство крови будет бесплатным и добровольным (по мировым стандартам и в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения).

3. Будет проведен пересмотр системы льгот для доноров, осуществляющих донацию на безвозмездной основе, с целью устранения неработающих устаревших льгот и приведения системы льгот и поощрений в соответствие с требованиями европейского регулирования (предполагает отказ от выплаты донорам денежной компенсации или ее эквивалентов).

4. Будет введено лицензирование всех заведений, которые работают в системе крови (его будет осуществлять компетентный орган, который также будет проверять качество и безопасность крови).

5. Национальная служба здоровья Украины будет компенсировать учреждениям здравоохранения расходы на приобретение крови и ее компонентов.

6. Частные компании смогут заготавливать компоненты крови для лечения, но только на базе существующих коммунальных и государственных субъектов (с последующей обязательной реализацией всех таких компонентов на лечение пациентов).

7. Донорскую кровь будут проверять и контролировать по евростандартам.

8. Разрешается быть донорами иностранцам и людям с временным видом на регистрацию.

9. Экспорт компонентов и препаратов крови будет возможным только после полного обеспечения национальной потребности.