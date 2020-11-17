Верховная Рада Украины приняла сегодня во втором чтении и в целом два законопроекта, которые направлены на погашение налоговых долгов "Укрнафты" на более чем 30 млрд гривен.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Законопроект №4119 поддержали 283 нардепа.

Он предусматривает внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Согласно пояснительной записке, законопроект должен “урегулировать бюджетную задолженность ПАО “Укрнафта” прошлых периодов с учетом штрафных и финансовых санкций, взыскание которой при других обстоятельствах потребовало бы длительной юридической процедуры с неопределенным для государства результатом”.

Изначально НАК “Нафтогаз Украины” получит 32,3 млрд грн компенсации за поставки газа на условиях ПСО (публичных специальных обязанностей при закупке газа) из специального фонда госбюджета 2020 года. “Нафтогаз” признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере почти 6 млрд грн.

Из этих денег компания “Нафтогаз” должна выплатить “Укрнафте” 15,1 млрд гривен за 2,06 млрд куб. м газа, поставленного в 2006 году, и 24,1 млрд гривен как авансовый платеж за газ будущей добычи.

В свою очередь, “Укрнафта” обязана погасить налоговый долг, что составляет 30,35 млрд гривен (включая штрафы и пеню). Налоговые выплаты будут направлены в спецфонд госбюджета.

Данную схему ранее описывал один из авторов законопроекта – нардеп от “Слуги народа” Сергей Нагорняк.

После уплаты налогового долга “Укрнафты” 1,4 млрд гривен планируется направить на зарплаты шахтерам, а 8,9 млрд гривен – на финансирование Фонда борьбы с COVID-19.

“Избыток поступлений в сумме 10,3 млрд грн будет направлен на обеспечение дополнительных источников финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19… (в сумме 8,9 млрд грн) и финансирование расходов на реструктуризацию угольной отрасли (в сумме 1,4 млрд грн)”, – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, 272 голосами нардепов был принят в целом законопроект №4120, который связан с предыдущим. Он предусматривает внесение изменений в раздел XX “Переходные положения” Налогового кодекса Украины относительно “Укрнафты”.

Законопроект предусматривает что “временно, до 31 декабря 2020 года, средства, поступающие на текущий счет ПАО ”Укрнафта“, открытый органом казначейства в процессе проведения взаиморасчетов…, являются источником погашения налогового долга ПАО “Укрнафта”, в том числе реструктуризированного или рассроченного (с учетом штрафных (финансовых) санкций, пени и процентов)”.

Стоит отметить, что “Укрнафта” – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Группе “Приват” украинского олигарха Игоря Коломойского принадлежит 43% акций компании, а НАК “Нафтогаз Украины” – 50% + 1 акция.

Как ранее писали #Буквы, долги “Укрнафта” накапливала с 2003 года. Все это время компания фактически полностью контролировалась Коломойским.

В 2014 году Верховная Рада Украины повысила рентные ставки за пользование природными недрами. В ответ “Укрнафта”, контролируемая на тот момент Коломойским, перестала платить задолженность по ренте. Только за 2016-2017 долги компании выросли на 4,5 млрд. В 2015 году Парламент внес изменения в законодательство, которыми вернул государству контроль над компанией, но оперативное управление осталось у Коломойского. Вопрос долгов это не решило, и они достигли суммы в более чем 30 млрд гривен.

Принятые сегодня законопроекты приведут к тому, что “Укрнафта” заплатит свои долги из денег, которые украинцы фактически заплатили за газ.