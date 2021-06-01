Верховна Рада підтримала в повторному першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну". Цей документ ще називають "антитютюновим законопроєктом".

Як інформує кореспондент #Букв, за вказаний документ №4358 сьогодні проголосували 339 нардепів.

Комплексний антитютюновий законопроєкт розробляли 14 депутатів (12 “слуг народу”, позафракційний Олесь Довгий та депутатка “Голосу” Ольга Стефанишина).

Законопроєкт спрямований: на зменшення привабливості тютюнових виробів; захист від впливу вторинного тютюнового диму викидів від електронних сигарет та аерозолю тютюнових виробів для нагрівання у публічних приміщеннях.

Ним пропонується внести зміни до законів України: “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”, “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” та “Про рекламу”.

У випадку ухвалення законопроєкту в цілому в законі “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів” з’являться чіткі визначення понять “електронна сигарета”, “бездимний тютюновий виріб”, “новітній тютюновий виріб”, “спонсорство тютюну” тощо.

Запроваджуються більш жорсткі вимоги до виробників тютюну.

Зокрема, буде заборонено виробництво (крім як для експорту), оптова і роздрібна торгівля та імпорт для реалізації на території України:

1) сигарет із вмістом нікотину більше 1,0 мг (зараз – 1,2 мг), смоли – 10 мг (зараз – 12 мг), монооксиду вуглецю – 10 мг (зараз не регулюється);

2) тютюнових виробів із використанням на їх упаковці або на самих тютюнових виробах будь-яких елементів або ознак (тексти, символи, назви, образні або інші ознаки), які:

• рекламують тютюновий виріб або сприяють його вживанню;

• включають кількісну інформацію про вміст нікотину, смоли, монооксиду вуглецю у тютюновому виробі;

• повідомляють про смак, запах, будь-які смако-ароматичні добавки або інші добавки або їх відсутність (щодо сигарет та тютюну для самокруток);

• нагадують харчовий продукт або косметичний продукт;

• вводять в оману, що певний тютюновий виріб має покращену здатність біологічного розкладання або інші екологічні переваги, тощо.

3) сигарет та тютюну для самокруток з характерним запахом та/або смаком диму;

4) тютюнових виробів, що містять такі добавки:

• вітаміни або інші добавки, які створюють враження, що тютюновий виріб має переваги для здоров’я або призводить до зменшення ризиків для здоров’я;

• кофеїн або таурин чи інші добавки, що асоціюються з енергійністю та/або життєвою силою;

• добавки, що мають властивості робити викиди кольоровими;

• добавки, що полегшують вдихання диму або засвоєння нікотину;

• добавки, які мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості у неспаленій формі.

5) тютюнових виробів, що містять смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах (таких як фільтри, папір, упаковка, капсули) або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах чи смак виробів або інтенсивність диму;

6) тютюнових виробів, фільтри, папір або капсули яких містять тютюн або нікотин;

7) тютюну для перорального вживання.

Виробнику та імпортеру тютюнових виробів забороняється вміщувати в одиничну пачку та зовнішнє упакування вкладки, які заохочують придбання таки виробів або їх вживання.

Електронні сигарети або заправні контейнери, або рідини, що використовуються в електронних сигаретах, можуть бути введені в обіг на території України лише за виконання наступних вимог:

1) рідини, що використовуються в електронних сигаретах, вводяться в обіг тільки у спеціальних заправних контейнерах, об’єм яких не перевищує 10 мл, в одноразових електронних сигаретах або одноразових картриджах, які мають обсяг не більше 2 мл;

2) вміст нікотину у рідинах, що використовуються в електронних сигаретах, не перевищує 20 мг/мл;

3) рідини, що використовуються в електронних сигаретах не містять такі добавки:

– вітаміни або інші добавки, які створюють враження, що виріб має переваги для здоров’я або призводить до зменшення ризиків для здоров’я;

– кофеїн або таурин чи інші добавки та стимуляторні сполуки, що асоціюються з енергійністю та життєвою силою;

– добавки, що мають властивості робити викиди кольоровими;

4) у виробництві рідини, що використовуються в електронних сигаретах, використовуються лише інгредієнти високої чистоти;

5) використовуються лише такі інгредієнти, які не становлять ризик для здоров’я людини в нагрітій або ненагрітій формі;

6) електронні сигарети забезпечують рівномірне вживання доз нікотину за звичайних умов використання;

7) електронні сигарети, заправні контейнери та рідин захищені від доступу дітей, несанкціонованого доступу, пошкоджень і протікань та мають механізм, який забезпечує заправлення без протікання;

8) електронні сигарети, заправні контейнери, рідини не мають характерного запаху та/або смаку.

Медичне попередження про шкідливість куріння з фотографією повинні будуть займати 65% передньої та задньої поверхні пачки сигарет.

Загальне медичне попередження про шкідливість куріння має покривати 50% поверхні одиничної пачки та зовнішнього упакування тютюнових виробів для куріння.

Попередження про шкідливість куріння також буде друкуватися на упаковках електронних сигарет та рідин для куріння (займатиме 30% площі відповідних сторін упаковки).

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів в аеропортах.

Запроваджується заборона на рекламу електронних сигарет.