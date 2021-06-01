Як інформує кореспондент #Букв, за вказаний документ №4358 сьогодні проголосували 339 нардепів.
Комплексний антитютюновий законопроєкт розробляли 14 депутатів (12 “слуг народу”, позафракційний Олесь Довгий та депутатка “Голосу” Ольга Стефанишина).
Законопроєкт спрямований: на зменшення привабливості тютюнових виробів; захист від впливу вторинного тютюнового диму викидів від електронних сигарет та аерозолю тютюнових виробів для нагрівання у публічних приміщеннях.
Ним пропонується внести зміни до законів України: “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”, “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” та “Про рекламу”.
У випадку ухвалення законопроєкту в цілому в законі “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів” з’являться чіткі визначення понять “електронна сигарета”, “бездимний тютюновий виріб”, “новітній тютюновий виріб”, “спонсорство тютюну” тощо.
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Запроваджуються більш жорсткі вимоги до виробників тютюну.
Зокрема, буде заборонено виробництво (крім як для експорту), оптова і роздрібна торгівля та імпорт для реалізації на території України:
1) сигарет із вмістом нікотину більше 1,0 мг (зараз – 1,2 мг), смоли – 10 мг (зараз – 12 мг), монооксиду вуглецю – 10 мг (зараз не регулюється);
2) тютюнових виробів із використанням на їх упаковці або на самих тютюнових виробах будь-яких елементів або ознак (тексти, символи, назви, образні або інші ознаки), які:
• рекламують тютюновий виріб або сприяють його вживанню;
• включають кількісну інформацію про вміст нікотину, смоли, монооксиду вуглецю у тютюновому виробі;
• повідомляють про смак, запах, будь-які смако-ароматичні добавки або інші добавки або їх відсутність (щодо сигарет та тютюну для самокруток);
• нагадують харчовий продукт або косметичний продукт;
• вводять в оману, що певний тютюновий виріб має покращену здатність біологічного розкладання або інші екологічні переваги, тощо.
3) сигарет та тютюну для самокруток з характерним запахом та/або смаком диму;
4) тютюнових виробів, що містять такі добавки:
• вітаміни або інші добавки, які створюють враження, що тютюновий виріб має переваги для здоров’я або призводить до зменшення ризиків для здоров’я;
• кофеїн або таурин чи інші добавки, що асоціюються з енергійністю та/або життєвою силою;
• добавки, що мають властивості робити викиди кольоровими;
• добавки, що полегшують вдихання диму або засвоєння нікотину;
• добавки, які мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості у неспаленій формі.
5) тютюнових виробів, що містять смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах (таких як фільтри, папір, упаковка, капсули) або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах чи смак виробів або інтенсивність диму;
6) тютюнових виробів, фільтри, папір або капсули яких містять тютюн або нікотин;
7) тютюну для перорального вживання.
Виробнику та імпортеру тютюнових виробів забороняється вміщувати в одиничну пачку та зовнішнє упакування вкладки, які заохочують придбання таки виробів або їх вживання.
Електронні сигарети або заправні контейнери, або рідини, що використовуються в електронних сигаретах, можуть бути введені в обіг на території України лише за виконання наступних вимог:
1) рідини, що використовуються в електронних сигаретах, вводяться в обіг тільки у спеціальних заправних контейнерах, об’єм яких не перевищує 10 мл, в одноразових електронних сигаретах або одноразових картриджах, які мають обсяг не більше 2 мл;
2) вміст нікотину у рідинах, що використовуються в електронних сигаретах, не перевищує 20 мг/мл;
3) рідини, що використовуються в електронних сигаретах не містять такі добавки:
– вітаміни або інші добавки, які створюють враження, що виріб має переваги для здоров’я або призводить до зменшення ризиків для здоров’я;
– кофеїн або таурин чи інші добавки та стимуляторні сполуки, що асоціюються з енергійністю та життєвою силою;
– добавки, що мають властивості робити викиди кольоровими;
4) у виробництві рідини, що використовуються в електронних сигаретах, використовуються лише інгредієнти високої чистоти;
5) використовуються лише такі інгредієнти, які не становлять ризик для здоров’я людини в нагрітій або ненагрітій формі;
6) електронні сигарети забезпечують рівномірне вживання доз нікотину за звичайних умов використання;
7) електронні сигарети, заправні контейнери та рідин захищені від доступу дітей, несанкціонованого доступу, пошкоджень і протікань та мають механізм, який забезпечує заправлення без протікання;
8) електронні сигарети, заправні контейнери, рідини не мають характерного запаху та/або смаку.
Медичне попередження про шкідливість куріння з фотографією повинні будуть займати 65% передньої та задньої поверхні пачки сигарет.
Загальне медичне попередження про шкідливість куріння має покривати 50% поверхні одиничної пачки та зовнішнього упакування тютюнових виробів для куріння.
Попередження про шкідливість куріння також буде друкуватися на упаковках електронних сигарет та рідин для куріння (займатиме 30% площі відповідних сторін упаковки).
Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів в аеропортах.
Запроваджується заборона на рекламу електронних сигарет.
- #Букви раніше розповідали, що під час чергового доопрацювання антитютюнового законопроєкту №4358 профільний комітет відкинув чимало антитютюнових ініціатив. З документа, зокрема, зникли деякі важливі норми, як-от заборона викладки тютюну на вітринах, заборона продажу всіх ароматизованих тютюнових виробів (так, стіки для IQOS та glo з різноманітними смаками під заборону не потраплятимуть) та збільшення медичних попереджень на тютюнових стіках. Водночас нардепи пропонують низку антитютюнових ініціатив, що стосуються врегулювання ситуації з електронними сигаретами та “вейпом”.
- Кореспондент #Букв документував, як Давид Арахамія пропонує монобільшості підтримати зниження зростання податку на ТВЕН (IQOS та glo) до 200% замість 300%.