Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ проголосовали 257 нардепов.

В пояснительной записке отмечается, что целью законопроекта является создание на государственном уровне условий для перехода к новой конкурентной модели рынка электроэнергии в Украине, в сроки, определенные Законом Украины “О рынке электрической энергии”, путем обеспечения своевременной реализации всех механизмов погашения задолженности на ОРЭ , определенных в законопроекте “О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии” №2386, направленных на полное погашение задолженности на о тово рынке электроэнергии, а также обеспечение условий для постоянных расчетов на новом рынке электрической энергии”.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства, в которых, в частности: хозяйственному суду предоставляется право отказать в открытии производства по делу, если заявление подано о возбуждении дела о банкротстве оптового поставщика электрической энергии, и право прекратить производство по делу, если должником является оптовый поставщик энергии; устанавливается, что действие моратория на удовлетворение требований кредиторов не распространяется на удовлетворение указанных требований на период действия процедуры погашения задолженности по суммам задолженности участников расчетов, подлежащих погашению на условиях, определенных Законом Украины “О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии”.