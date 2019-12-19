Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, утром нардепы намерены завершить рассмотрение законопроекта, который должен подчинить НКРЭКУ Правительству. Затем в повестке дня проект закона об отсрочке штрафов для владельцев авто на еврономерах до начала 2020 года.
После этого запланирован к рассмотрению проект нового Избирательного кодекса.
Также должен быть рассмотрен законопроект об уголовной ответственности для “воров в законе”.
Кроме того, в повестке дня есть ряд законопроектов по легализации игорного бизнеса.
Для повторного рассмотрения с предложениями президента назначен законопроект “О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины”.
На рассмотрении есть также проект легализации добычи янтаря и законопроект, который вводит штрафы за неперсональное голосование нардепов.
В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект о воинских званиях военнослужащих.
У нардепов также будет возможность ввести реестр педофилов.
Парламент планирует отсрочить создание информационной системы трансплантации до 2021 года, а также разблокировать реорганизацию медучреждений путем преобразования.
Стоит отметить, что сразу же после начала утреннего заседания был объявлен перерыв по требованию фракций “Батькивщины” и “Голоса”. Спикер Парламента Дмитрий Разумков собрал нардепов на совещание.
- 11 июля Верховная Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс. Кодекс регулирует подготовку и проведение выборов президента, народных депутатов, депутатов Верховной Рады АРК, областных, районных, сельских, поселковых, городских, районных в городах советов, сельских, поселковых, городских голов. Отмечалось, что новый кодекс предусматривает открытые списки и отмену “мажоритарки”.
- В сентябре президент Украины Владимир Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс. По мнению президента, кодексом декларируется модель избирательной системы с отменой мажоритарной составляющей выборов и введение пропорциональной системы с открытыми списками, однако на самом деле это не так. Зеленский в своих предложениях указывал на фактическое “сохранение составляющей, характерной для пропорциональной системы с закрытыми списками”.
- 3 октября Верховная Рада продлила сроки доработки ветированного Владимиром Зеленским Избирательного кодекса. Документ направили на доработку в профильный комитет. 5 декабря нардепы отложили рассмотрение нового Избирательного кодекса.