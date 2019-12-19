Верховная Рада Украины сегодня планирует рассмотреть проект нового Избирательного кодекса с предложениями президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, утром нардепы намерены завершить рассмотрение законопроекта, который должен подчинить НКРЭКУ Правительству. Затем в повестке дня проект закона об отсрочке штрафов для владельцев авто на еврономерах до начала 2020 года.

После этого запланирован к рассмотрению проект нового Избирательного кодекса.

Также должен быть рассмотрен законопроект об уголовной ответственности для “воров в законе”.

Кроме того, в повестке дня есть ряд законопроектов по легализации игорного бизнеса.

Для повторного рассмотрения с предложениями президента назначен законопроект “О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины”.

На рассмотрении есть также проект легализации добычи янтаря и законопроект, который вводит штрафы за неперсональное голосование нардепов.

В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект о воинских званиях военнослужащих.

У нардепов также будет возможность ввести реестр педофилов.

Парламент планирует отсрочить создание информационной системы трансплантации до 2021 года, а также разблокировать реорганизацию медучреждений путем преобразования.

Стоит отметить, что сразу же после начала утреннего заседания был объявлен перерыв по требованию фракций “Батькивщины” и “Голоса”. Спикер Парламента Дмитрий Разумков собрал нардепов на совещание.