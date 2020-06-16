Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2618 “О внесении изменений в закон Украины “О противоминной деятельности” проголосовали 273 нардепа.

Согласно пояснительной записке, закон “О противоминной деятельности в Украине” вступил в силу еще 25 января 2019 года. С тех пор специальные органы, которые бы отвечали за противоминную деятельность, так и не были созданы (из-за сложности реализации норм закона и отсутствия средств в государственном бюджете).

“Такая ситуация недопустима, так как это приводит к затягиванию темпов улучшения социально-экономических условий жизнедеятельности населения освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей и, самое важное, к новым жертвам и пострадавшим от мин и взрывоопасных предметов. К сожалению, с момента вступления в силу указанного закона от мин и взрывоопасных предметов пострадало 58 гражданских лиц, из которых 17 погибло”, – говорится в записке.

Законопроектом предлагается:

• создать Центр противоминной деятельности (на базе имеющихся фондов Министерства обороны Украины);

• создать Центр гуманитарного разминирования (на базе имеющихся фондов Министерства внутренних дел Украины).

• исключить из закона “О противоминной деятельности” положение о создании нового центрального органа исполнительной власти (Центра противоминных операций);

• исключить положение о создании новых органов с полномочиями, присущими центральным органам исполнительной власти.

“Принятие этого проекта закона позволит упорядочить систему противоминной деятельности в государстве и при этом оптимально использовать средства государственного бюджета Украины”, – сказано в пояснительной записке.