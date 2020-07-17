Об этом сообщают #Буквы.
Речь о внеочередном заседании Парламента шла в переписке одного из депутатов от фракции “Слуги народа” со своей помощницей.
Помощница: Подписала
Депутат: Ок! Спасибо
П: Во вторник внеочередное
Д: Вчера на фракции объявили
П: Сейчас узнаю как в кадрах с отпуском
Д: Отпуск скорее всего напишем
П: Ок. Время есть до 00:00
Д: В 14:00 я подойду в кабинет и окончательно определимся.
- Напомним, ранее сообщалось, что “слуга народа” Маргарита Шол забронировала двухместный номер в гостинице, в которую вылетать собирается 19 июля.