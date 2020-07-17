Об этом сообщают #Буквы.

Речь о внеочередном заседании Парламента шла в переписке одного из депутатов от фракции “Слуги народа” со своей помощницей.

Помощница: Подписала Депутат: Ок! Спасибо П: Во вторник внеочередное Д: Вчера на фракции объявили П: Сейчас узнаю как в кадрах с отпуском Д: Отпуск скорее всего напишем П: Ок. Время есть до 00:00 Д: В 14:00 я подойду в кабинет и окончательно определимся.