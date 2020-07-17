Об этом сообщают #Буквы.

Речь о внеочередном заседании Парламента шла в переписке одного из депутатов от фракции “Слуги народа” со своей помощницей.

Помощница: Подписала

Депутат: Ок! Спасибо

П: Во вторник внеочередное

Д: Вчера на фракции объявили

П: Сейчас узнаю как в кадрах с отпуском

Д: Отпуск скорее всего напишем

П: Ок. Время есть до 00:00

Д: В 14:00 я подойду в кабинет и окончательно определимся.