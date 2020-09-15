Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит ряд документов, среди которых – заявление относительно ситуации в Республике Беларусь.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, нардепы начнут работу с объявлений, выступлений и предложений от фракций и групп.

В дальнейшем к рассмотрению запланирован проект постановления “О заявлении Верховной Рады Украины о ситуации в Республике Беларусь”.

К первому чтению предложены законопроекты, касающиеся выполнения воинского долга и ведения воинского учета, а также о государственной поддержке культуры, туризма и креативных индустрий.

Есть в повестке дня и инициированный президентом законопроект о допуске дознавателей, следователей и прокуроров “в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях”.

Во втором чтении нардепы намерены определиться относительно уменьшения срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, законопроекта о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.

К повторному рассмотрению с предложениями президента предложен закон о моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

В повестке дня есть и законопроект об “урегулировании образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства”, а также вопросы осуществления габаритно-весового контроля.