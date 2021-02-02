Верховная Рада в этом году планирует рассмотреть изменения в Конституцию в части расширения полномочий президента Украины Владимира Зеленского.

Рассмотрение такого вопроса предусмотрено в плане законопроектной работы на 2021 год, который сегодня одобрила ВР, сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующий проект постановления №4691 поддержали 256 нардепов.

В указанном плане законопроектной работы под № 31 в разделе “Антикоррупционная политика” значится проект изменений в Конституции Украины о назначении и увольнении с должностей директора Национального антикоррупционного бюро и главы Государственного бюро расследований.

В качестве ожидаемого результата от принятия этих изменений названа: “оптимизация полномочий главы государства с целью закрепления за ним реальных полномочий относительно назначения на должности и увольнения с должностей директора НАБУ и директора ГБР”.

Согласно плану, расширение полномочий президента должно быть рассмотрено в ноябре 2021 года.

Стоит отметить, что в феврале 2020 года Верховная Рада отказалась отправлять на доработку проект изменений в Конституцию о полномочиях президента образовывать независимые регуляторные органы, а также назначать руководителей НАБУ и ГБР.

Тогда соответствующий законопроект получил негативную оценку Конституционного суда.