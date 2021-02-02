Рассмотрение такого вопроса предусмотрено в плане законопроектной работы на 2021 год, который сегодня одобрила ВР, сообщает корреспондент #Букв.
Соответствующий проект постановления №4691 поддержали 256 нардепов.
В указанном плане законопроектной работы под № 31 в разделе “Антикоррупционная политика” значится проект изменений в Конституции Украины о назначении и увольнении с должностей директора Национального антикоррупционного бюро и главы Государственного бюро расследований.
В качестве ожидаемого результата от принятия этих изменений названа: “оптимизация полномочий главы государства с целью закрепления за ним реальных полномочий относительно назначения на должности и увольнения с должностей директора НАБУ и директора ГБР”.
Согласно плану, расширение полномочий президента должно быть рассмотрено в ноябре 2021 года.
Стоит отметить, что в феврале 2020 года Верховная Рада отказалась отправлять на доработку проект изменений в Конституцию о полномочиях президента образовывать независимые регуляторные органы, а также назначать руководителей НАБУ и ГБР.
Тогда соответствующий законопроект получил негативную оценку Конституционного суда.
- 3 сентября 2019 года Верховная Рада Украины разрешила направить в Конституционный суд для получения заключения законопроект, который дает право президенту образовывать независимые регуляторные органы, назначать на должности и увольнять директоров НАБУ и Государственного бюро расследований.
- Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционным данный законопроект Владимира Зеленского.