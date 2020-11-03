Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Решение о том, чтобы заслушать главу МОЗ, было принято накануне на заседании согласительного совета фракций.

Кроме того, сегодня запланирован к рассмотрению в первом чтении законопроект №3890 о штрафах для владельцев общественных мест за отсутствие защитных масок у посетителей.

Также нардепы планируют рассмотреть законопроекты об изменениях в госбюджет на 2020 год; о деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций; об усовершенствовании доступа к админуслугам; об урегулировании дистанционной работы.

Ко второму чтению запланирован проект закона о праве физического лица на смену отчества.

Есть в повестке дня и проект закона об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.