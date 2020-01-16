Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, направленный на усовершенствование администрирования налогов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ № 1209-1 поддержали 256 народных избранников.

Как отметил глава финансового комитета Парламента Даниил Гетманцев, это “антиофшорный законопроект”, благодаря которому можно будет бороться с уклонением от налогообложения со стороны крупного бизнеса.

По словам нардепа, законопроект содержит целый комплекс правил относительно “контролируемых иностранных компаний”.

“Эти правила не позволят крупному бизнесу и тем, кого мы называем олигархами, в будущем отправлять прибыль, полученную в Украине, за границу, чтобы избежать налогообложения”, — заявил Гетманцев.

Кроме того, документ совершенствует электронный кабинет налогоплательщика и порядок электронного общения между налогоплательщиком и контролирующим органом.

“Мы наконец-то вводим впервые фактически в истории Украины реальную ответственность государства в виде реальных штрафов перед налогоплательщиком в случае нарушения его прав. Мы вводим вину как обязательное условие для привлечения плательщика за совершение некоторых налоговых правонарушений. Мы значительно совершенствуем Электронный кабинет плательщика и электронное общение между налогоплательщиком и контролирующим органом”, – рассказал Гетманцев.

Законопроект предоставляет полномочия Правительству определить порядок отчисления в госбюджет части чистой прибыли хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства.

В законе “О защите прав потребителей” предлагается предусмотреть разрешение обменять приобретенный товар по QR-коду, присланному продавцом с помощью программного регистратора расчетных операций.

В законе “О таможенном тарифе Украины” устанавливается ставка пошлины для бездымного табака для нагревания.

Также предусмотрено распределение полномочий между органами Налоговой и органами Таможенной службы.

Законопроектом предлагается внести изменения в 12 законодательных актов: в частности, в закон “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”, “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины”, “О судебном сборе” и другие.