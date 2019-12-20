Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект, который предусматривает направление 2 млрд грн на новую бюджетную программу "Фонд развития предпринимательства".

За документ № 2589 проголосовали 275 нардепов, сообщают #Буквы.

Его инициатором является президент Владимир Зеленский.

Он предложил Парламенту внести изменения в государственный бюджет на 2020 год и создать Фонд развития предпринимательства на 2 млрд грн за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно пояснительной записке, законопроект “разработан с целью реализации программы государственной поддержки малого бизнеса в Украине”.

Он предусматривает увеличение поступления в спецфонд госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 2 млрд грн и направление их на Фонд развития предпринимательства.

“В 2020 году в случае дополнительных поступлений средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц их можно будет направить на развитие предпринимательства в соответствующих объемах”, – говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2020 года. В то же время документ еще должен быть принят во втором чтении.