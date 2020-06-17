Верховная Рада Украины поддержала отчет парламентской временной следственной комиссии по совершению контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов в 2017-2018 годах.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления № 3634 проголосовали 307 народных депутатов.

Комиссия была создана 12 декабря 2019 года.

Отчет презентовал народный депутат от “Слуги народа”, глава ВСК Игорь Василив.

Он сообщил, что за время работы ВСК было проведено восемь заседаний.

“По результатам работы комиссии обнаружен ряд недочетов в работе по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк. Расследование от 12 июля 2019 года после некоторых успехов фактически остановилось. В апреле 2020 года после ликвидации спецдепартамента Генпрокуратуры Украины и увольнения замгенпрокурора Трепака, который заявил о политическом давлении, подозреваемого Мангера не отстранили от занимаемой должности. Избранную меру пресечения в виде залога не изменили. Это создало риски использования Мангером своей должности в собственных интересах и совершении преград в судебном рассмотрении”, – подчеркнул Василив.

Он уточнил, что обвинительный акт в производстве по обвинению еще одного фигуранта дела – Игоря Павловского находится на рассмотрении суда. За 10 месяцев не было проведено ни одного из 13 судебных заседаний.

“Перечисленные факты указывают на нежелание стороны обвинения принимать активные меры в привлечении Павловского к уголовной ответственности. Также есть основания считать, что действия Павловского безосновательно переквалифицированы и обвинения должны быть по более тяжелой статье”, – сообщил нардеп.

При рассмотрении дела относительно активиста Сергея Стерненко ВСК пришла к заключению, что тайна следствия обеспечивается не в полной мере, были утечки материалов дела.

ВСК предоставила ряд рекомендаций Офису генпрокурора: принять меры реагирования по фактам, приведенным в отчете комиссии; усилить надзор за соблюдением законности в работе Национальной полиции, своевременно реагировать на все случаи нарушений закона и принимать необходимые меры реагирования в случае невыполнения предписаний прокурора и прочее.

Кроме того, Офису генпрокурора, Службе безопасности Украины, Министерству внутренних дел, Национальной полиции поручили проинформировать Парламент по результатам рассмотрения материалов ВСК в 2-недельный срок.

“Заслушать на пленарном заседании Верховной Рады генерального прокурора, руководство Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Национальной полиции по вопросам расследования сведений о нападениях на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов”, – указано в постановлении ВР.

Как известно, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

В июне 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк: они получили от 3 до 6,5 лет заключения.

Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.