Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект, который должен помочь бизнесу в период карантина из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3220 проголосовали 359 нардепов.

“Законопроект разработан с целью введения налоговых и неналоговых льгот, связанных со сроком уплаты налогов, начислением заработной платы за дни вынужденного простоя, сроками подачи налоговых деклараций, сроками проведения проверок, начисления штрафных санкций и пени, и тому подобное. Законопроект направлен на защиту как малого, так и крупного бизнеса от негативных последствий”, – отмечается в пояснительной записке к документу.

Законопроект предусматривает следующие изменения в Налоговый кодекс Украины:

– не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 31 мая 2020 года;

– установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года;

– продлен до 1 июля 2020 года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

– не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года плата за землю;

– объекты нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Кроме того, временно освобождаются от начисления и уплаты единого взноса (ЕСВ) физические лица-предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (научную, литературную, артистическую, образовательную или преподавательскую и так далее) – с 1 марта до 30 апреля этого года.

Будут отменены штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ (в отношении периодов с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года).

На 3 месяца откладывается обязательное введение РРО (регистраторов расчетных операций) для всех категорий “упрощенцев”.

Также законопроект предусматривает освобождение граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля.