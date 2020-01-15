Верховная Рада Украины приняла сегодня во втором чтении и в целом законопроект, направленный на совершенствование пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке.

За проект закона № 2314 проголосовали 237 нардепов, сообщают #Буквы.

Документ был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским. Он предусматривает внесение изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, а также Кодекс административного судопроизводства.

“Целью и задачей проекта закона является комплексное урегулирование вопросов организации деятельности Верховного Суда для выполнения последним основной своей задачи – обеспечения единства и постоянства судебной практики. Кроме того, законопроект имеет целью сбалансировать нагрузку делами между различными юрисдикциями и будет способствовать быстрому рассмотрению дел”, – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроектом определены четкие основания для кассационного обжалования решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции.

Кроме того, упрощается порядок рассмотрения отводов судьи (в случае подачи такого отвода накануне или в день заседания); запрещается принятие мер обеспечения иска, которые приведут к прекращению, или приостановке конкурса, аукциона, торгов, тендера или иных публичных процедур, которые проводятся от имени государства (государственного органа), территориальной общины (органа местного самоуправления) или с участием назначенного госорганом субъекта в составе комиссии.

“Общеизвестна ситуация злоупотребления участниками дела правом на отвод путем подачи отвода в день или накануне судебного заседания с целью недопущения его рассмотрения другим судьей и отмены назначенного судебного заседания”, – указано в пояснительной записке.

Законопроект вводит обязательность добавления к заявлению, жалобе и ходатайству, которые подаются на стадии исполнения судебного решения, доказательств их предоставления другим участникам дела.