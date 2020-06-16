Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании Национального органа интеллектуальной собственности.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ № 2255 поддержали 245 народных избранников.

Законопроект предусматривает создание Национального органа интеллектуальной собственности Украины как юридического лица публичного права (государственной организации). Новый орган будет относиться к сфере управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно законопроекту, Национальный орган интеллектуальной собственности – государственная организация, входящая в государственную систему правовой охраны интеллектуальной собственности.

Законопроектом определяются полномочия органа и порядок его создания.

Документ вводит двухуровневую систему государственного управления сферой интеллектуальной собственности.

Согласно ей, Минэкономики будет реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.

А Национальный орган интеллектуальной собственности будет выполнять отдельные публичные функции (властные полномочия) по реализации этой политики, в частности, заниматься выдачей охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности.

Согласно пояснительной записке, такой подход по внедрению двухуровневой структуры государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности разработан с учетом опыта иностранных государств (в частности, Германии, Японии, Польши, Эстонии, Грузии, Дании, Сингапура, Финляндии, Южной Кореи, Франции).