Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Документ № 2255 поддержали 245 народных избранников.
Законопроект предусматривает создание Национального органа интеллектуальной собственности Украины как юридического лица публичного права (государственной организации). Новый орган будет относиться к сфере управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Согласно законопроекту, Национальный орган интеллектуальной собственности – государственная организация, входящая в государственную систему правовой охраны интеллектуальной собственности.
Законопроектом определяются полномочия органа и порядок его создания.
Документ вводит двухуровневую систему государственного управления сферой интеллектуальной собственности.
Согласно ей, Минэкономики будет реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.
А Национальный орган интеллектуальной собственности будет выполнять отдельные публичные функции (властные полномочия) по реализации этой политики, в частности, заниматься выдачей охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности.
Согласно пояснительной записке, такой подход по внедрению двухуровневой структуры государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности разработан с учетом опыта иностранных государств (в частности, Германии, Японии, Польши, Эстонии, Грузии, Дании, Сингапура, Финляндии, Южной Кореи, Франции).
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