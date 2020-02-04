Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 2767 проголосовали 266 нардепов (221 – от “Слуги народа”, 11 – от “Оппозиционной платформы – За життя”, 12 – от группы “За будущее”, 17 – от группы “Доверие”, 5 внефракционных).

“Наша коллега Алена Бабак выявила желание написать заявление об увольнении с должности… Я хотел бы поблагодарить Алену Валерьевну за работу”, – отметил премьер-министр Алексей Гончарук, выступая с трибуны ВР.

Сама Бабак намекнула, что уходит в связи с ситуацией в строительной отрасли, которую заинтересованные лица “опутали как спрут”.

Нардепы от ряда фракций (в частности, “Европейской Солидарности” и “Голоса”) выступили против увольнения Бабак, призвав разобраться в ситуации и не отправлять в отставку эффективного министра.

После выступлений нардепов сама Бабак призвала народных избранников ее уволить.

“Это заявление написано мной по собственному желанию, потому что так необходимо и важно в этот момент. Это мое личное решение. Я прошу не спекулировать этим. Не давит на меня система, потому что система правозащитных органов меня сейчас защищает. Все факты, которые я озвучила, сейчас на рассмотрении соответствующих органов… Я прошу учитывать мою волю и отпустить меня”, – подчеркнула Бабак.