Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2426 проголосовали 237 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан “для обеспечения прозрачной и устойчивой работы в сфере заготовки и переработки лома и отходов черных и цветных металлов”.

“Неэффективное регулирование данного вида деятельности в Украине усложняет процесс заготовки и переработки лома, а также значительно усложняет экспортно-импортные операции на украинском рынке. Более того, наличие большого количества регуляторных процедур порождает коррупционные схемы, которые в целом тормозят развитие и модернизацию металлургического комплекса”, – говорится в записке. Подчеркивается, что законопроект необходим “для упрощения процедуры приема металлолома от физических лиц для вывода рынка из тени”.

Проектом закона, в частности, предлагается отменить разделение металлолома на промышленный и бытовой. В пояснительной записке указано, что “сохранение разделения лома на промышленный и бытовой в современных условиях обусловливает возможности для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов”.

В ходе обсуждения законопроекта некоторые нардепы выступали против отказа от разделения металлолома на бытовой и промышленный, а также против отмены требований к площадкам, на которых собирается металлолом (поправки не были поддержаны в зале).

Согласно законопроекту, прием металлолома от физических лиц обязательно оформляется актом, в котором указываются фамилия, имя, отчество физлица, вес, стоимость и описание металлолома. Прием металлолома от физических лиц осуществляется с заполнением расчетного документа – упрощенной расчетной квитанции.

Разрешаются расчеты наличными за металлолом, что сдается населением. Как указано в пояснительной записке, “чрезмерная зарегулированность в этой сфере приводит только к тому, что почти весь лом от населения принимается без соблюдения установленных правил”.

Законом вводится требование видеофиксации приема металлолома.

Документом упрощаются требования к заготовке лома без его переработки (например, чиновники требовали от предпринимателей наличия целого перечня дорогостоящего оборудования).

Также устраняется ряд ограничений и правовых коллизий, которые препятствуют легальной работе рынка, в частности административные барьеры. В частности, законопроект отменяет акты обследования, которые выдают местные администрации.