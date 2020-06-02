Верховная Рада Украины поддержала сегодня во втором чтении и в целом законопроект о национальной инвентаризации лесов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2379 проголосовали 322 народных избранников.

Целью документа является внедрение в Украине национальной инвентаризации лесов как новой системы сбора и обобщения данных о лесах в общегосударственном масштабе.

Согласно пояснительной записке, в Украине государственный учет лесов был проведен в 1996 и 2011 годах. Сейчас актуальной информации о лесах Украины нет.

При этом процедура ведения государственного лесного кадастра не позволяет получить статистически достоверные показатели.

Согласно законопроекту, национальная инвентаризация лесов – “система избирательно-статистических обследований лесного фонда Украины, направленная на получение обобщенной информации о лесах для нужд планирования, в том числе стратегического, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов”.

Порядок проведения национальной инвентаризации лесов будет утверждаться Правительством.

Лица, уполномоченные на проведение инвентаризации лесов, имеют право во время обследований находиться на земельных участках лесного фонда Украины.

Инвентаризация будет осуществляться за счет средств государственного бюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством.

Объем бюджетных средств, необходимый для проведения национальной инвентаризации лесов, определен в размере около 9 млн грн ежегодно.