Covid-19 Украина

обновлено 03.31.2020 в 00:01

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13(+3)

31 марта

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30 марта

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Рада поддержала законопроект о рынке земли

Сегодня, 31 марта, парламент принял по втором чтении и в целом законопроект о рынке сельскохозяйственных земель. 

Вторник, 31 марта 2020, 01:00

Об этом сообщает корреспондент #Букв. 

В ходе внеочередного заседания, которое началось 16:30 часов 30 марта и завершилось в 00:45 часов 31 марта парламент рассмотрел все правки к законопроекту № 2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения”.

После законопроект был выставлен на голосование и принят во втором чтении и в целом. В поддержку законопроекта выступили 259 народных депутатов. После объявления результатов голосования в зале раздались аплодисменты. Аплодировал и Президент Украины Владимир Зеленский, присутствовавший в зале.

Народные депутаты фракции “Оппозиционная платформа — За жизнь” во время голосования собрались у трибуны парламента. Итоги голосования нардепы встретили криками “Нет продаже сельскохозяйственной земли!”.

Накануне внеочередного заседания народный депутат от “Слуги народа” Евгения Кравчук сообщила, что на заседании фракции “Слуги народа” было принято решение проголосовать за указанный законопроект в следующих параметрах, которые поддерживают международные кредиторы:

— он вступит в действие с 1 июля 2021, “когда посткоронавирусная паника спадет и все вернутся к нормальной жизни”;

— первые два года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины и не более 100 гектар в одни руки;

— после этого — следующие два года землю смогут покупать, как и предполагается базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 000 гектар в одни руки;

— земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут (по крайней мере первые два года минимум);

— вопрос о продаже земли иностранным физическим и юридическим лицам будет решен после референдума.

  • Национальный банк Украины ожидает утверждения Международным валютным фондом новой трехлетней программы для нашей страны. По словам главы НБУ Якова Смолия, на данный момент Фонд ожидает выполнения Украиной еще нескольких условий, в частности, принятии закона о рынке земли и закона, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок. Это касается, в том числе, национализированного “ПриватБанка”.
  • 30 марта парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, которые запретят возвращение национализированных банков их экс-владельцам.
Теги: Верховная Рада, рынок земли, парламент

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