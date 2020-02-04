Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За законопроект проголосовал 361 нардеп.
Согласно законопроекту, постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на меру пресечения в виде содержания под стражей или о продлении срока содержания под стражей, вынесенное во время судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу, может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Проектом вносятся изменения в статьи 76, 331, 392, 394, 395, 400, 407, 423 Уголовного процессуального кодекса Украины, и дополнение Кодекса статьей 422-1. Данные изменения предусматривают:
– возможность судьи апелляционной инстанции, который участвовал в уголовном производстве во время досудебного расследования, участвовать в этом же производстве в суде апелляционной инстанций в случаях пересмотра в апелляционном порядке постановления суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на меру пресечения в виде содержания под стражей или о продлении срока содержания под стражей, который был принят во время судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу;
– возможность обжалования в апелляционном порядке определений суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на меру пресечения в виде содержания под стражей или о продлении срока содержания под стражей, вынесенных во время судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу;
– подачи апелляционных жалоб на такие определения суда первой инстанции, непосредственно в суд апелляционной инстанции;
– полномочия суда апелляционной инстанции по результатам рассмотрения такой апелляционной жалобы;
– процессуальный порядок проверки судом апелляционной инстанции соответствующих определений суда первой инстанции;
– возврат соответствующих материалов уголовного производства в суд первой инстанции.
- Верховная Рада приняла за основу законопроект №2166, который должен устранить налоговую дискриминацию для физических лиц-предпринимателей.