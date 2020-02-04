Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2315 об обеспечении выполнения решения Конституционного суда Украины об обжаловании постановления суда о продлении срока содержания под стражей.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За законопроект проголосовал 361 нардеп.

Согласно законопроекту, постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на меру пресечения в виде содержания под стражей или о продлении срока содержания под стражей, вынесенное во время судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу, может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Проектом вносятся изменения в статьи 76, 331, 392, 394, 395, 400, 407, 423 Уголовного процессуального кодекса Украины, и дополнение Кодекса статьей 422-1. Данные изменения предусматривают:

– возможность судьи апелляционной инстанции, который участвовал в уголовном производстве во время досудебного расследования, участвовать в этом же производстве в суде апелляционной инстанций в случаях пересмотра в апелляционном порядке постановления суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на меру пресечения в виде содержания под стражей или о продлении срока содержания под стражей, который был принят во время судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу;

– возможность обжалования в апелляционном порядке определений суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на меру пресечения в виде содержания под стражей или о продлении срока содержания под стражей, вынесенных во время судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу;

– подачи апелляционных жалоб на такие определения суда первой инстанции, непосредственно в суд апелляционной инстанции;

– полномочия суда апелляционной инстанции по результатам рассмотрения такой апелляционной жалобы;

– процессуальный порядок проверки судом апелляционной инстанции соответствующих определений суда первой инстанции;

– возврат соответствующих материалов уголовного производства в суд первой инстанции.