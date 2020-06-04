Верховная Рада Украины поддержала во втором повторном чтении законопроект о "ворах в законе".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2513 проголосовали 236 нардепов: 205 – от “Слуги народа”, 2 – от ОПЗЖ, 5 – от ВО “Батькивщина”, 7 – от группы “За майбутне”, 11 – от группы “Довира”, 6 внефракционных.

Инициатором документа является президент Владимир Зеленский.

Согласно пояснительной записке, законопроект “разработан с целью прекращения деятельности преступных сообществ, участников таких сообществ, привлечения к уголовной ответственности “воров в законе”, а также других участников преступных сообществ и лиц, причастных к созданию и функционированию преступных сообществ”.

Ключевые позиции законопроекта:

• создание преступного сообщества, организации, руководство такой организацией или ее структурными частями наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Участие в ней – лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

• Если создает или является участником преступной организации должностное лицо (с использованием служебного положения), ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

• Создание преступного сообщества (путем объединения преступных организаций) и руководство им грозит наказанием от 10 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

• Если создает, управляет или является участником преступной организации/сообщества лицо, которое находится в статусе “вора в законе”, ему грозит тюрьма на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

• Освобождается от уголовной ответственности лицо (кроме организатора или руководителя преступной организации), которое добровольно сообщило о создании преступной организации или участии в ней и способствовало ее разоблачению.

В Уголовном кодексе планируется предусмотреть определение понятия “вор в законе” и “сходка”.

Под лицом, находящимся в статусе “вора в законе” следует понимать “лицо, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, осуществляющих преступное влияние”. “Сходка” – собрание представителей преступных организаций или организованных групп либо лиц, осуществляющих преступное влияние, для планирования одного или более преступлений, материального обеспечения или координации преступной деятельности, в том числе распределения доходов, полученных преступным путем, или сфер преступного влияния.

В законопроекте прописывается и понятие “преступного влияния”. Повышается ответственность за преступное влияние в СИЗО или колониях. То есть для криминальных авторитетов предполагается усиленное содержание в одиночных камерах (чтобы они не смогли влиять на других осужденных и не могли угрожать расправой их родственникам).

Документ предусматривает уголовную ответственность и за организацию, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходке) – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Если кто-то обратился к “вору в законе”, чтобы он на кого-либо повлиял – ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой.