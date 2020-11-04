Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ № 3911 проголосовали 235 нардепов.

“В Украине есть очень большая проблема с тем, что некоторые граждане позволяют себе звонить и сообщать в органы внутренних дел о фальшивых минированиях. В первую очередь это касается серьезных объектов критической инфраструктуры. Звучат заявления по телефону о минировании вокзалов, станций метрополитена, аэровокзалов. Тысячи людей получают нервный стресс, не успевают по своим делам”, – отметил, представляя документ в зале ВР, замглавы МВД Антон Геращенко.

Он подчеркнул, что сейчас законодательство “очень мягкое” по отношению к лицам, сообщающим о “минированиях”. “Фактически суды выносят как правило условные сроки или штрафы”, – сообщил Геращенко.

Законопроектом вносятся изменения в статью 259 Уголовного кодекса Украины.

В частности, вводится конфискация имущества за ложные минирования (тюремные сроки остаются те же):

1. За заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с конфискацией имущества или без таковой. В действующей редакции конфискация не предусмотрена.

2. Те же действия, если объектами “минирования” стали критически важные объекты инфраструктуры, здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, учреждения здравоохранения, учреждения образования, или если это повлекло тяжкие последствия, предлагается наказывать лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой. Сейчас конфискация не предусмотрена.