Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о переходе с бумажного на электронный вариант трудовых книжек.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3623 проголосовали 283 народных депутата.

Документом предлагается постепенно отказаться от бумажных трудовых книжек в Украине. Вместо этого будет введен учет трудовой деятельности работника в электронной форме (в реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования).

Планируется установить пятилетний переходный период. Это необходимо для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника.

В течение этого периода будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма.

Вносить сведения о трудовой деятельности в реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий документов (трудовой книжки, справок и т.п.) будут работник и работодатель с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи.

После внесения сведений в реестр работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки на руки работнику под подпись. Также предусмотрена обязанность работодателя вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

Ведение трудовой книжки в электронном формате обеспечит условия для внедрения автоматического назначения пенсий и социальных выплат (без личного обращения работника в Пенсионный фонд).

При этом сохраняется возможность отложить выход на пенсию (если человек продолжает работать после достижения пенсионного возраста). В этом случае размер будущей пенсии будет увеличиваться на 0,5-0,7 %.

При автоматическом расчете пенсии электронная система будет давать рекомендации относительно наиболее выгодного варианта и дате назначения пенсии.